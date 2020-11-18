На дне Атлантического океана обнаружена древняя дорога

Более полувека назад возле острова Бимини, на дне Атлантического океана, исследователи наткнулись на дорогу, которая была проложена почти тысячу лет назад. Об этой загадочной находке сообщили ученые.

Дорога в виде широкой длинной полосы была обнаружена дайверами, которые для исследования дна океана опустились на большую глубину.

Фото из открытых источников