Великий Гаон предсказал приход «Избавителя»

Раввин, каббалист, один из авторитетов ортодоксального еврейства Элияху бен Шломо Залман (Великий Гаон) предсказывал пришествие «Избавителя» после присоединения Крыма к России. Об этом рассказал «Царьград».

Канал отмечает, что пророчества Гаона, жившего в XVIII веке, считались утерянными, но не так давно их обнародовал его правнук.

Из опубликованных родственником Гаона бумаг следует, что между присоединением Крыма к России и появлением «Избавителя» произойдет еще одно значимое событие — конфликт России и Турции. Гаон считал, что корабли России пройдут через проливы Босфор и Дарданеллы, после чего появится некий «Мессия».