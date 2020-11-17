Длившийся миллионы лет ливень привел к массовому вымиранию видов на Земле

Ученые Китайского университета геонаук в Ухане восстановили картину одного из самых крупных вымираний в истории Земли. Оно произошло в конце триасового периода и сопровождалось ливнем, продолжавшимся миллионы лет. Эта катастрофа уничтожила многие виды, но ознаменовала собой начало эры динозавров, сообщает Science Advances.

Климат позднего триаса отличался дефицитом влаги. Но примерно 233 миллиона лет назад произошел так называемый Карнианский Плювиальный эпизод (CPE) – резкая смена климатических условий. На засушливые земли суперматерика Пангеи обрушились бесконечные дожди. Ученые предположили, что первопричиной могли стать масштабные извержения вулканов.

Новое исследование показало, что влияние этих событий на живой мир Земли оказалось более масштабным, чем принято было считать. Проанализировав окаменелости, ученые заключили, что тогда вымерло не меньше трети всех морских видов, а также множество сухопутных.