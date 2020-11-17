Длившийся миллионы лет ливень привел к массовому вымиранию видов на Земле

Ученые Китайского университета геонаук в Ухане восстановили картину одного из самых крупных вымираний в истории Земли. Оно произошло в конце триасового периода и сопровождалось ливнем, продолжавшимся миллионы лет. Эта катастрофа уничтожила многие виды, но ознаменовала собой начало эры динозавров, сообщает Science Advances.
Климат позднего триаса отличался дефицитом влаги. Но примерно 233 миллиона лет назад произошел так называемый Карнианский Плювиальный эпизод (CPE) – резкая смена климатических условий. На засушливые земли суперматерика Пангеи обрушились бесконечные дожди. Ученые предположили, что первопричиной могли стать масштабные извержения вулканов.
Новое исследование показало, что влияние этих событий на живой мир Земли оказалось более масштабным, чем принято было считать. Проанализировав окаменелости, ученые заключили, что тогда вымерло не меньше трети всех морских видов, а также множество сухопутных.
Эти цифры выглядят «скромными» по сравнению с Пермским вымиранием, уничтожившим 90% всех живых существ. Но, по словам ученых, Карнианский Плювиальный эпизод повлек необратимые изменения живого мира нашей планеты.
В то время произошел эволюционный «переворот», и на высшие ступени пищевой цепи стали подниматься динозавры, которым впоследствии предстояло захватить всю планету. Сформировались и предки некоторых поныне существующих видов.
«Ключевая особенность CPE заключается в том, что за вымиранием очень быстро последовал взрывной рост новых видов. Ряд групп, играющих центральную роль в современных экосистемах, впервые появились в Карниане, 237-227 млн лет назад», – пояснили авторы научной работы.
К таким видам относятся коралловые рифы, планктон, а также крокодилы, ящерицы, лягушки и черепахи. Растительный мир пополнился хвойными растениями.
Ученые отметили, что изучать триасовый период довольно сложно – отложения того периода из-за тектоники плит и субдукции погрузились глубоко под поверхность Земли. Но новые научные методики позволяют получить представление о событиях, происходивших более 200 миллионов лет назад.