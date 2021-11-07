Воплощая историю в жизнь: огромный пиктский форт реконструирован в 3D

Шотландские археологи представили умопомрачительную 3D-реконструкцию крупнейшего из когда-либо обнаруженных королевских пиктских фортов. Форт Бургхед был крупнейшим поселением северных пиктов на территории современной Шотландии, расположенным на мысе в заливе Морей Ферт у современной деревни Бургхед.

В 19 веке археологи раскопали фундамент вала высотой 6 метров (20 футов) и толщиной 8 метров (26 футов) — оборонительной каменной стены, которая окружала это место.

Радиоуглеродная датировка позволила отнести форт примерно к 400 году нашей эры, а образцы древесного угля показали, что это огромное оборонительное сооружение было уничтожено огнем в 9 или 10 веке нашей эры, вероятно, морскими налетчиками викингов.

В 19 веке археологи раскопали около 30 каменных панелей, датируемых 5 веком и украшенных изображениями быков. Считается, что они были вмонтированы в массивные валы форта, чтобы усилить воспринимаемую силу и агрессивность этого места.

Более того, из-за мастерства, с которым были вырезаны быки, принято считать, что это был важный королевский центр в ранний исторический период.

Пиктско-христианская архитектура

Команда археологов и ученых-визуалистов из Абердинского университета теперь оживила древний форт в потрясающей 3D-реконструкции. В репортаже в Daily Mail говорится, что недавние раскопки и реконструкция дали «некоторые из самых значительных пиктских предметов и остатков зданий, когда-либо обнаруженных».

Среди наиболее значимых объектов были обнаружены остатки часовни у входа в форт, а также искусный колодец, верхнюю часть которого можно увидеть и сегодня. Такое сочетание пиктской и христианской архитектуры встречается редко.

Кевин Грант, менеджер по археологии из организации Historic Environment Scotland, рассказал Daily Mail, что форт Бургхед был одним из «самых важных мест в раннесредневековой Шотландии» и что «он был специально построен, чтобы быть драматичным и внушительным».

По словам Гранта, обнаружение часовни в форте, который в три раза больше любого другого закрытого места в раннесредневековой Шотландии, «отражает захватывающие свидетельства ранней христианской оккупации».

Обращение пиктов

Многое известно о первых неолитических поселенцах Шотландии, которые распространились на север около 5 000 лет до нашей эры. Однако гораздо меньше известно о жителях Каледонии до римского вторжения в I веке и прихода христианства в IV веке.

С начала V века мы видим свидетельства того, что христианизированные пикты в Бургхеде постепенно переходили к новой религии. Их старые сельскохозяйственные триединства стали почитаться в новом обличье — отца, сына и святого призрака.

В течение следующих 500 лет жители Бургхеда занимались земледелием и рыболовством на всем побережье Морея и наслаждались изобилием ресурсов. Однако стратегическое и богатое ресурсами расположение форта сделало его мишенью для налетчиков-викингов, грабивших северное побережье Шотландии в X веке, и в это время он был уничтожен огнем.

Оживление пиктского форта

Археолог Абердинского университета Гордон Ноубл говорит, что недавние раскопки и полученная визуализация «меняют наше представление о пиктской Шотландии и спасают важные археологические останки от гибели в волнах».

Кроме того, ведущий археолог сказал, что обнаружение многих артефактов свидетельствует о «металлообработке и производстве оружия», а булавки для волос и одежды раскрывают секреты пиктской моды и тенденций.

Этот форт настолько археологически богат, что, по словам профессора Нобла, даже мидден (мусорные) слои дают «поразительное представление» о жизни пиктов. Даже самые мелкие находки могут рассказать о повседневной жизни фермеров и рыбаков Бургхеда, которые населяли форт с 6 по 10 век нашей эры.

Но именно в новой блестящей 3D-реконструкции форт по-настоящему оживает. Позволяя зрителям войти внутрь форта в том виде, в каком он был, она раскрывает секреты функционального пространства раннесредневековой общины. Этот проект указывает путь в будущее археологии, где практические традиционные раскопки встретятся с передовыми технологиями 3D-визуализации.

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