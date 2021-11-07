Изучение пророчества Конца света: Четыре всадника Апокалипсиса

На протяжении всей истории цивилизации концепция апокалипсиса в той или иной форме присутствовала постоянно. Предсказанное откровение, страшный конец света, который возвестит эпоху очищения ужасными средствами, было частью каждой крупной религии и веры на протяжении веков. Но одно из самых интересных пророчеств связано со знаменитыми четырьмя всадниками Апокалипсиса, которые описаны в библейской Книге Откровения.

«…и вот, конь черный…».

Сегодня я подробно расскажу вам об этой концепции. Вместе мы представим себе этот конец света, это крушение цивилизаций от рук войны, голода, моровой язвы и болезней, а также разберем это пророчество и его различные интерпретации на протяжении истории.

Может ли в этом видении быть хоть крупица правды? Неужели четыре всадника уже прогрохотали по полям земли? Давайте узнаем.

Когда прозвучат семь труб! Происхождение четырех всадников Апокалипсиса

В Новом Завете — второй части Библии — и в последней его книге, которая называется Откровение, написанной Иоанном Богословом с острова Патмос, есть глава, в которой рассказывается об откровении о конце света, о четырех всадниках Апокалипсиса, которые спускаются на землю, чтобы уничтожить население.

Апокалипсис, гравюра 1572 год

Наиболее простым и общепринятым толкованием этой главы является описание периода истории, когда большая часть населения Земли погибнет в результате сочетания войн, болезней и голода. В Библии эти трудности описываются как всадники, скачущие друг за другом по приказу Иисуса в образе Агнца Божьего. Это название взято из Библии, Иоанна 1:29, когда Иоанн Креститель восклицает: «Вот Агнец Божий, Который берет на Себя грехи мира».

Апокалипсис, гравюра 1572 год

Глава начинается с описания божественного свитка, который Бог держит в своей правой руке и запечатан семью печатями. Их открытие и последующий апокалипсис ознаменуют второе пришествие Иисуса.

Апокалипсис, гравюра 1572 год

Каждая из этих семи печатей представляет различные аспекты апокалипсиса: первые четыре относятся к всадникам, пятая высвобождает вопли мучеников о Божьем гневе, шестая предвещает серию катаклизмов, а седьмая вызывает семь ангельских трубачей, несущих семь сосудов с язвами и божественным гневом, которые они изливают на грешников и нечестивцев.

Апокалипсис, гравюра 1572 год

Агнец Божий, достойный открыть первые четыре печати, делает это и вызывает одного за другим четырех всадников Апокалипсиса, приводя в движение свирепое очищение земли.

Апокалипсис, гравюра 1572 год

Белый всадник Апокалипсиса

«И увидел я и созерцал коня белого; и сидящий на нем имел лук; и дан был ему венец (корона); и он шел побеждать и покорять». — Откровение, 6:2

Агнец открывает книгу/свиток с семью печатями. Первые четыре печати вызывают четырех всадников Апокалипсиса.

На протяжении истории различные источники часто объясняли первого всадника по-разному, поскольку его роль — единственная, не указанная в явном виде. Хотя большинство толкователей согласны с тем, что белый всадник символизирует болезнь и мор, это не всегда было обычным утверждением. Существует широко засвидетельствованное описание, согласно которому белый всадник является метафорой праведности.

В мире, где процветает грех, праведный предвестник справедливости и праведности казался бы подходящим очистителем в апокалипсисе. Корона, которая была «дана ему», может означать верховенство справедливости над всеми или символизировать действительно справедливого лидера, если таковой вообще может существовать.

Но символизм болезни и моровой язвы все же может быть наиболее правдоподобным описанием. Аспект завоевателя соотносится со сметением большой чумы (Великая чума — хороший пример), а корона символизировала бы окончательное господство смерти над всем остальным.

Первый всадник, Белый всадник, из четырех всадников Апокалипсиса

Но время шло, и к началу XVI века многие стали толковать белого всадника как олицетворение Второго пришествия Христа или даже самого Христа. В период серьезного кризиса и разрыва западного христианства с реформами Мартина Лютера это стало наиболее логичным и приемлемым объяснением.

Белый цвет коня и всадника быстро связали с божественной чистотой и отсутствием греха, а лук, который он нес, — с орудием божественного наказания. Аналогичным образом, белый всадник был интерпретирован как Святой Дух — чистый и праведный.

Другая популярная точка зрения гораздо проще — белый всадник мог быть просто олицетворением массового завоевания. Отрывок, относящийся к всаднику, который «шел завоевывать и покорять», мог быть просто отрывком из пророчества о завоевателе, который поработит население земли.

Второй всадник, Красный всадник, из четырех всадников Апокалипсиса

Красный всадник Апокалипсиса

«И вышел другой конь, красный; и дана была власть сидящему на нем взять мир с земли и убивать друг друга; и дан ему большой меч». — Откровение 6:4

Красный всадник широко связан с войной. В переводах описания часто совпадают: конь «огненно-красный», а всадник держит меч наперевес, готовясь к битве. Считается, что красный цвет символизирует огонь и кровь войны, а способность всадника заставлять людей убивать друг друга явно символизирует постоянную и глобальную войну.

Война как апокалиптический аспект всегда присутствовала во все времена и является самым прямым предвестником смерти.

В Евангелии от Матфея, 24:6-7, Христос сказал: «И услышите войны и слухи о войнах; ибо восстанет народ на народ, и царство на царство…». Эта цитата явно относится к постоянно присутствующему аспекту войны как символу последнего откровения.

Другая интересная цитата также может быть адаптирована к Красному Всаднику и войне как аспекту зла и Антихриста:

«Из вечного моря он поднимается,

создавая армии на обоих берегах,

обращая человека против его брата,

пока не перестанет существовать человек».

Красный всадник также может означать грех ненависти и агрессии как фактор, способствующий предсказанному концу света. И в парадоксальном повороте событий Агнец Божий высвобождает ту же агрессию, чтобы огнем и мечом поразить нечестивых. Пророчество о постоянной войне, которая должна сойти на землю, четко описано с красным всадником, имеющим божественную власть забрать мир с земли.

Третий всадник, Черный всадник, из четырех всадников Апокалипсиса.

Черный всадник Апокалипсиса

«И увидел я, и вот конь черный; и сидящий на нем имел в руке своей пару весов. И услышал я голос посреди четырех зверей, говорящий: мера пшеницы за копейку, и три меры ячменя за копейку; и смотри, не повреди масла и вина». — Откровение 6:5-6

Еще одна легко интерпретируемая фигура, черный всадник, почти всегда описывался как олицетворение голода. Черный цвет коня широко приписывался негативным аспектам — траур, каркающие вороны, ночь, запустение и безрадостность — все это также является аспектами голода. Считается, что всадник несет в руках пару весов.

Это выбранный перевод оригинального слова — греческого zugón — которое обычно означает «ярмо», как в случае с ношей и ярмом для волов. Оба описания несут в себе негативную коннотацию. Ярмо является синонимом подневольного состояния и рабства, а пара весов означает нормирование и измерение пищи. Это была распространенная древняя практика приписывания ценности вещам.

В отрывке говорится, что одной копейки (ориг. динарий) было бы достаточно, чтобы приобрести лишь скудный паек пшеницы и еще меньше ячменя. Это явно древнее представление о том, как выглядел бы голод, поскольку пшеница была основным продуктом питания, и без нее хлеб пропадал.

В заключительной части отрывка говорится, что если цены на пшеницу и ячмень будут изменены, то цены на масло и вино не должны меняться. Это было истолковано по-разному и могло означать парадоксальный аспект, когда основные продукты питания исчезли, а вино осталось, что усилило голод, оставив роскошь, которая не может прокормить человека.

Одно из популярных толкований гласит, что черный всадник означает имперское, правящее угнетение низшего класса. Богатые правители держат весы и раздают скудные пайки, которые они считают достаточными, в то время как предметы роскоши остаются в изобилии и недоступны для бедных. Растущая пропасть между классами и людьми может быть прекрасным аспектом откровения последнего времени.

Четвертый всадник, Смерть, из четырех всадников Апокалипсиса

Бледный всадник Апокалипсиса

«И взглянул я, и вот конь бледный; и имя сидящему на нем — Смерть, и ад следовал с ним. И дана им власть над четвертою частью земли, убивать мечом, и голодом, и смертью, и зверями земными». — Откровение 6:8

Последний, четвертый всадник служит своего рода эпилогом, драматическим крещендо, кульминацией которого является самый могущественный и страшный всадник — сама Смерть. Во всей главе он единственный всадник, названный по имени, и единственный, у которого нет оружия — ибо он сам является оружием. Всадник и конь изображены бледными, с тошнотворным и безжизненным цветом трупа и способностью погасить любую земную жизнь с помощью различных природных средств.

Бледный всадник содержит элементы всех предыдущих и может быть назван самым значительным из четырех. По его следам следует ад — последняя кульминация всего ужасного, готовая, кажется, поглотить всех нечестивцев, которые погибнут во время апокалипсиса.

Часть, где говорится, что им дана власть над четвертью земли, может быть истолкована по-разному. Хотя это может означать, что все четыре всадника будут сеять хаос на четверти планеты, это также может означать, что каждый из четырех будет иметь одну четверть земли.

В отрывке говорится, что всадник будет убивать вместе со зверями земными. Это может быть намеком на животных и природу, которые быстро захватят обезлюдевшие регионы, что означает окончательное господство дикой природы над человеком.

Гравюра Альбрехта Дюрера «Четыре всадника Апокалипсиса».

Смерть едет на бледном коне — Апокалипсис в искусстве

Пророчество о четырех всадниках Апокалипсиса давно стало предметом вдохновения для многих художников, которые выбрали этот влиятельный и критический сюжет в качестве источника для монументальных произведений искусства. На протяжении всего времени многие художники изображали всадников так, как они их интерпретировали, что также дает хорошее представление о пророчестве.

Виктор Михайлович Васнецов – Воины Апокалипсиса

1887

Одно из самых популярных изображений было создано в 1887 году известным русским художником Виктором Васнецовым. Его большая картина, «Воины Апокалипсиса». , представляет собой красочное и детальное, современное изображение Смерти, Войны, Завоевания и Голода. Они наделены современными атрибутами и должны были отразить жизнь населения того времени.

Некоторые из ранних, средневековых изображений гораздо более драматичны и почти тревожны, и, безусловно, направлены на то, чтобы вселить страх в сомневающихся верующих. Одно из таких изображений было сделано в 1496-1498 годах Альбрехтом Дюрером, знаменитым художником немецкого Возрождения. Его драматическая гравюра на дереве изображает четырех всадников в виде пожилых, уродливых и истощенных мужчин, чьи жеребцы, вызывающие не меньшую тревогу, топчут грешных и прожорливых людей внизу.

Похожая гравюра на дереве была выполнена между 1851 и 1860 годами немецким художником Юлиусом Шнорром фон Карольсфельдом, который изобразил жестокую и беспощадную расправу четырех всадников над грешниками под пристальным взглядом Агнца Божьего.

Пока человек не перестанет существовать

На сегодняшний день история о четырех всадниках Апокалипсиса остается суровым видением парадоксальной, неотъемлемой природы человека. С самых ранних форм она служила предупреждением нечестивым людям изменить свои пути, призывом к воздержанию и миру, к умеренности и смирению.

Однако мы видим, что в XXI веке многое из того, что описано в Откровении, уже сбылось. Вполне возможно, что мы вступили в самое его начало в виде Белого всадника несущего болезни?

«И увидел я и созерцал коня белого; и сидящий на нем имел лук; и дан был ему венец (корона — коронавирус?); и он шел побеждать и покорять». — Откровение, 6:2

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