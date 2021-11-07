Малоизвестные факты о Григории Распутине

Григорий Распутин до сих пор вызывает противоречивые чувства, оставаясь неоднозначной личностью царской России. Обладая сильным и необычным характером, он смог полюбиться многим, включая царей, но и преуспел нажить себе врагов. Он занимался не только врачеванием и проповедями, но и приложил свою руку к политике. За что и был убит, оставшись в истории мистической и загадочной личностью. Так кто же этот старец? Обычный человек, мошенник или целитель, которого ядом не отравить, пулей не убить?

До сих пор точная дата рождения Распутина неизвестна, он специально преувеличивал свой возраст, пытаясь поддерживать образ старца, не внося никакой ясности по данной теме. В различных источниках указываются даты с 1864 по 1872 год. Известно лишь то, что до появления на свет Григория, умирали все дети в его семье. Мать неоднократно рожала дочерей, но все они умерли, как и первый их сын.

Характер у Григория еще с юности был не простым. Он часто дрался с мальчишками, приударял за различными девицами, имел проблемы с алкоголем. Потом ко всему прочему добавилось и воровство, за что его чуть не отправили в ссылку. Поговаривают, что как-то раз его настолько сильно избили за кражу, что он едва не умер. Односельчане считают, что после этого Григорий стал очень странным: отказался от мяса и сладостей, питался подаянием, ходил пешком в далекие города, слышал голоса, иногда не мог уснуть несколько дней, бегал зимой практически голым и так далее.

Еще с юности Григорий был непростым человеком

Но зато взялся за ум, бросил пить, женился, обзавелся потомством, стал верующим пророком. Пророчества были в призывах к раскаянию в грехах, пока не случилось горе. Бывали случаи, когда горе случалось буквально на следующие сутки: люди заболевали, скот погибал, дома загорались и так далее. После этих совпадений народ начал верить, что он все-таки провидец.

Когда распутину исполнилось тридцать три года он решил перебраться в Петербург, остановившись у епископа Сергия. Епископ, под впечатлением диковинного человека, представил его всем как «старца» сильного мира сего. С этого и началось его прославление как «божьего человека». Его первое пророчество, предвидение гибели русских кораблей около японских островов, помогло укрепить эту славу. Хотя историки полагают, что он узнал это из газетных новостей, в которых говорилось о том, что эскадра старых кораблей вышла навстречу современному японскому флоту без принятия секретных мер.

Из сибирского крестьянина в царского фаворита

Николай II и его супруга Александра Федоровна всегда верили в силу «народных старцев»

Николай II отличался особой любовью к суевериям, как и его супруга, пребывающая немного в отрыве от реальности мира, веря в сверхъестественную силу «народных старцев». Распутин появился в их жизни очень удачно, так как в тот момент семья Романовых переживала трудные времена: война с Японией, революция, болезнь сына.

Первая встреча сибирского крестьянина с царской семьей произошла во время чаепития осенью 1905 года. Тогда цари уже собирали вещи, чтобы семьей бежать в Англию, но старец их отговорил от этого. Кто знает, как бы сложилась дальнейшая история России, если бы они его не послушались, найдя спасение от гибели в Европе. При следующей встрече Распутин подарил царской чете чудотворную икону.

А затем и вовсе стал их фаворитом, так как он единственный помогал наследнику престола бороться с его хворью. Царевич болел гемофилией — редким наследственным заболеванием дефицита свертывания крови. Говорят, что с помощью молитв старца раны царевича Алексея заживали. К тому же он облегчал боли раненой дочери Председателя Совета министров Российской империи Петра Столыпина.

Таким образом Распутин легко получил любовь и доверие царской семьи, став их духовным наставником. Он был одним из немногих, кто мог приехать во дворец без предупреждения в любое время. Государь даже лично удовлетворил просьбу Григория об изменении его фамилии на Распутин-Новых, так как старец печалился из-за большого количества однофамильцев на его родине, что могло привести к путанице.

Практически ежедневно он пытался доказать свою силу императрице: то погоду предскажет, то возвращение супруга домой. Иногда он говорил, кого необходимо остерегаться. Но самое известное его предречение: «Пока я жив, будет жить и династия».

Что интересно, при дворе он всегда был в образе скромного старца, но в своем доме, который он купил на Покровском, Распутин становился абсолютно другим: облачался в красивые одежды, развлекался с питерскими поклонницами, рассказывал байки и сплетни о знатных особах. Так что замятые слухи о его любовных похождениях стали появляться вновь. А письма, копии которых ходили по городу, породили слухи, что у него была любовная интрижка с самой императрицей.

Растущее влияние старца на царей не нравилось многим. Однажды Епископ, желая изгнать из Распутина дьявола, на глазах у публики бил его крестом по голове. Против него постоянно возбуждали дела и вели полицейское наблюдение, но Григорию удавалось их избегать: он то домой отправится, то в паломничество.

Исцеление молитвой

Царица верила, что Григорий Распутин сможет исцелить ее сына

Все, кто был знаком со старцем, утверждали, что Григорий всегда был странным, а его речь — бессвязной и не всегда понятной. За его полетом мысли было трудно угнаться. К тому же он часто разговаривал сам с собой.

Внешностью он заметно отличался от его круга общения: здоровый, с большими руками, длинными волосами и бородой. До конца своих дней Григорий был похож на бродягу. Он никогда не копил деньги, поэтому мог их бездумно тратить на увеселения и девиц, а потом голодать, ожидая подаяния.

Но больше всего его отличал пронзительный взгляд. Его глаза как будто гипнотически светились, подчиняя разум его собеседника. По словам Петра Сталыпина, при первой же встрече он почувствовал, что Григорий его гипнотизирует, от чего пробежал мороз по коже.

Даже те, кто скептически относился к целительному дару Распутина, не могли отрицать его положительного влияния на здоровье и самочувствие царского сына Алексея. Само избавление его от болей объяснить трудно. Известно только то, что старец это делал с помощью молитв, а молиться он мог целыми днями и ночами.

Как-то раз у царевича во время пребывания в другом городе начались обильные внутренние кровотечения. Врачи сказали, что они бессильны, и Алексей не выживет. Тогда императрица послала срочную телеграмму старцу с мольбой исцелить сына на расстоянии. На удивление многих не верящих в силу исцеления старца, Алексей быстро поправился.

Влияние на политику

До Приезда в Петербург Распутин не умел писать и читать

Любопытно, но человек, который мог назначить чиновника даже по звонку, был совсем неграмотен. Чтению и письму он немного научился лишь по приезду в Петербург. К тому же он любил выпивать, а затем звонить в нетрезвом состоянии различным министрам с просьбами, неисполнение которых стоило бы им карьеры.

Интересно, но именно благодаря Григорию Распутину на два года позже началась Первая мировая война. Он убедил царя не ввязываться в войну, внушая ему, что немцы опасны и сильны, война принесет России лишь страдания, но не победу. Но все же совсем отговорить царя от войны он не смог.

Политики и священники критиковали Распутина. Вторые вообще говорили, что убийство этого старца не будет считаться грехом. И вот летом 1914 года одна душевнобольная нанесла ножом ранение в живот Распутину, считая, что убила Антихриста. Несмотря на серьезную рану, он излечился, но начал быстро уставать и принимать опиум от болей.

Убийство старца

Убийцы Распутина: Дмитрий Романов, Феликс Юсупов, Владимир Пуришкевич

Распутин был убит во дворце Юсуповых. Исходя из показаний убийц, они сначала отравили Распутина, предложив ему пирожные и вино, в которые добавили цианид, но на их гостя это не подействовало. Ученые считают, что яд мог нейтрализоваться из-за сахара в угощениях. Тогда Юсупов выстрелил ему в спину, но старец смог подняться и убежать. Вскоре его догнали еще три выстрела, на этот раз от Пуришкевича. Для надежности его избили, завернули в штору и сбросили в реку.

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Через три дня тело выловили. Исследования показали, что у Распутина в легких была вода. Получается, что даже после стольких выстрелов он еще боролся за жизнь. Романовы были верны своему духовнику до конца, несмотря на злые языки, они похоронили его в Царском Селе и завели расследование. Длилось оно более двух месяцев, но после отречения Николая II от престола, его сразу прекратили. Так сбылось предсказание Распутина о падении монархии.

Даже после смерти все загадки старца Григория не были разгаданы

Весной 1917 года министр нового правительства Керенский приказал эксгумировать тело, чтобы сжечь. Говорят, когда труп охватил огонь, старец якобы сел в костре, чем очень напугал присутствующих. Правда ученые объясняют это тем, что от жара сухожилия могли сократиться, тем самым согнув старца в пояснице, а ноги в коленях.

Что еще удивительно, солист группы «Boney M», выступающий в образе Распутина во время одноименной песни «Rasputin» тоже умер в Петербурге в тот же день, но спустя практически сотню лет. Так что невероятные истории, связанные с этим непростым человеком не закончились после его смерти.

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