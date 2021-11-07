Как возникло Чёрное море и откуда пошло его название

Как возникло Чёрное море, какую экологическую катастрофу оно пережило и откуда пошло его название? На эти вопросы ответил кандидат биологических наук, научный сотрудник Центра по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН Максим Харитоненков.

Многие считают, что название моря как-то связано с цветом воды в непогоду. Такое поверхностное объяснение выглядит логично, однако научным сотрудникам всё видится сложнее. Согласно историческим данным, с VI века до н. э. по XV век н. э. море называлось Негостеприимным. В то время греки постоянно устремляли взор к Черноморскому побережью Кавказа. Регион был привлекательным, но наладить мирные контакты с населением — предками черкесов и абхазов — никак не удавалось.

Коренные народы воинственно встречали отважных мореплавателей, которые, в свою очередь, испытывали большие проблемы с навигацией. Тогда завоеватели и прозвали море Понт Аксинский (др.-греч. Πόντος Ἄξενος — «Негостеприимное море»). Всё изменилось после того, как колонистам удалось наладить контакты, освоить территорию и построить свои города-полисы. Море вмиг стало Понтом Эвксинским (греч. Πόντος Εὔξενος), то есть Гостеприимным.

Радушными было и море, и аборигены, которые узнали миф о золотом руне и неожиданно стали представляться потомками аргонавтов, а значит, и родственным для греков народом.

В эпоху Средневековья, в X–XIV веках, сюда всё активнее начинают проникать мореплаватели Руси, торговавшие с могучей Византией. В этот период в древнерусских, арабских и западных источниках появляется название Русское море. В XV веке под ударами османов падает Византия, и Османская империя активно колонизирует побережье Кавказа.

Именно тогда возникает современное название Чёрное море. Дело в том, что у многих народов Азии было принято цветовое обозначение сторон света. На старинном «компасе» и сейчас можно увидеть, что север обозначался чёрным цветом. Вполне логично, что турки называли море Кара-дениз (Чёрным), а древние племена, говорившие на иранских языках, — Ахшаена (Тёмным). Кстати, по этой же причине Красное море получило своё нынешнее название.

Как же возникло Чёрное море?

Происхождение Чёрного моря тесно связано с общепринятой в настоящее время концепцией тектоники литосферных плит. Без малого миллиард лет огромный океан Тетис разделял Гондвану («мать» всех нынешних южных материков) и Лавразию (соответственно все нынешние северные материки). Однако в результате нового вектора движения литосферных плит эти древние континенты стали распадаться. Примерно 66 млн лет назад огромная Африканская литосферная плита стала дрейфовать на север, в сторону Евразии. На пути лежал океан Тетис. Как водная гладь, зажатая между льдинами во время ледохода, древний океан постепенно сужался. В конце концов две «суперльдины» столкнулись, и в период 5–14 млн лет назад Тетис исчез.

От него остались лишь относительно небольшие и слабо связанные с современным Атлантическим океаном реликтовые участки, ныне известные как моря: Средиземное, Чёрное, Каспийское и практически исчезнувшее Аральское. Кстати, на самых больших глубинах этих морей и поныне можно обнаружить участки дна того самого океана Тетис. Таким образом, Чёрное море возникло примерно 14 млн лет назад.

Науке хорошо известно, что уровень Мирового океана нестабилен в результате глубинных процессов в мантии Земли. Постоянно чередуются регрессии (падения уровня Мирового океана) и трансгрессии (поднятия уровня). И эти процессы самым радикальным образом отразились в истории Чёрного моря. Оно постоянно меняло свои конфигурацию и площадь, часто соединяясь с Каспийским морем, превращая Кавказ в островной архипелаг.

И вот на исходе плейстоцена (так называемого Ледникового периода) 20 тыс. лет назад наступил пик мощнейшей регрессии Мирового океана. Уровень Чёрного моря упал на 150 метров от нынешнего, граница современной береговой линии отступила на девять километров. На месте Босфорского пролива сформировался перешеек, и море оказалось отрезано от океана. Но реки-то, впадающие в море, никуда не делись! В результате за несколько тысячелетий море опреснилось настолько, что превратилось в крупнейшее на планете Новоевксинское озеро. Сформировалась богатейшая пресноводная фауна. Но это буйство жизни длилось недолго.

Примерно 7 500 лет назад пришло время трансгрессии. Босфорский перешеек был прорван, и в кратчайшие сроки, примерно за 30 дней, Новоэвксинское озеро заполнили солёные океанические воды, уровень воды поднялся до современных значений. Это была масштабная экологическая катастрофа. Произошла массовая, в геологических масштабах почти одномоментная гибель всей пресноводной фауны и флоры озера. Погружение огромного количества мёртвой органики на дно и её разложение привели к сероводородному заражению глубинных толщ моря.

К слову сказать, не только природа Чёрного моря-озера пострадала от этой катастрофы. Были затоплены в общей сложности 100 тыс. км² побережья, уже активно осваиваемых человеком, в том числе производящего хозяйства. По некоторым предположениям, затопление этих обширных земель стало прообразом мифа о всемирном потопе. Событие является крупнейшим за всю последующую историю Чёрного моря. С тех пор продолжается подъём уровня моря, примерно на 20–25 см за столетие. Так, уже почти скрылись под водой руины древнего таманского города Тмутаракань.

Бедная фауна моря

Фауна Чёрного моря значительно беднее родственного ей по происхождению Средиземного. Для сравнения: в Чёрном море обитает 2 500 видов животных, в Средиземном живёт около 9 000 видов. В частности, здесь нет морских звёзд, морских ежей, лилий, осьминогов, каракатиц, кальмаров и кораллов. Во многом беднота фауны объясняется недавней вышеописанной катастрофой. Кроме того, её последствием стало и сероводородное заражение большей части акватории.

При максимальных глубинах до 2 210 м и средних — 1 240 м, ниже 150–200 метров от поверхности практически нет жизни. Уровень содержания сероводорода здесь такой, что выживают только несколько видов анаэробных серных бактерий (продуктом жизнедеятельности которых и является сероводород). То есть на 88% море фактически мертво!

Cystoseira baradata

Млекопитающие представлены в Чёрном море двумя видами дельфинов (дельфином-белобочкой и афалиной), азово-черноморской обыкновенной морской свиньёй (нередко называемой азовским дельфином), а также белобрюхим тюленем. Из акул — только небольшой черноморский катран. Конечно же, человеческая деятельность оказала мощное воздействие на экосистему Чёрного моря, особенно в XX веке.

Неконтролируемая добыча морских обитателей вызвала структурные изменения в фауне, то есть изменения по пищевым цепям. В первую очередь пострадали крупные хищники — дельфины. В 1930–1960-е годы уничтожалось по 150 тыс. особей! Только к концу 1960-х промышленный лов прекратили, поскольку дельфинов практически не осталось. Параллельно шёл истребительный вылов хищных скумбрии и тунца. В результате этого в 1970-е годы массово размножилась мелкая рыба: килька и анчоус. Рыбаки переориентировались на неё, и к началу 1990-х её численность резко упала.

Освободившуюся экологическую нишу заняли медузы. И теперь, по данным Европейского агентства по окружающей среде, они составляют до 90% массы всех живых организмов в Чёрном море. Изменения произошли и в фауне моллюсков. Так, в 1947 году к нам с Дальнего Востока случайно завезли хищных рапанов. Естественные враги рапанов — морские звезды, которые в Чёрном море не обитают. В результате рапаны бесконтрольно размножились, уже уничтожили устриц и активно снижают численность мидий.

Барабуля (султанка) — знаменитая рыба, о ней писали Сенека, Плиний, Цицерон и Гораций. В Древнем Риме рыба пользовалась большой популярностью. Согласно преданию, крупные султанки оплачивались равным им по весу количеством серебра. Впрочем, барабуля и сейчас считается наиболее ценной деликатесной рыбой нашего моря. Калкан, как ещё называют черноморскую камбалу, — самая плодовитая местная рыба.

Её тело может достигать длины более одного метра и веса 28–30 кг. В 60-е годы XX века добыча рыбы была масштабна, и только у берегов Крыма и составляла 2–3 тыс. тонн в год. С середины 70-х запасы стали сокращаться, и в 1986 году промысел вида был запрещён по причине почти полного исчезновения в зоне СССР. В современное время этот запрет не соблюдается: вылавливается около 40 тонн рыбы в год, причём с каждым годом улов всё меньше и меньше.

Современный неконтролируемый донный промысел серьёзно подрывает популяции этой ценнейшей рыбы Чёрного моря, для которой шельфовые воды России представляют наиболее благоприятную среду для нереста и нагула. Донными сетями уничтожается не только камбала, но и такие редкие виды, как белуга, осётр, катран и азовский дельфин.

Таким образом, экосистема Чёрного моря, пройдя долгий путь развития после исчезновения океана Тетис, сейчас находится под большой угрозой. И конечно, первоочередная задача всех стран, расположенных на его берегах, — совместными усилиями обратить вспять эти деструктивные процессы.

Источник