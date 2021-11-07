Вулкан Кумбре-Вьеха начал выбрасывать желтую пыль

5 октября 2021-го года испанская геологическая служба INVOLCAN официально подтвердила встревожившую всех новость с Кумбре-Вьеха: по краям вулканического кратера появилась сера.

Само по себе появление серы возле вулкана не является чем-то аномальным, поскольку именно там серу и добывают. В частности, вулкан Иджен в Индонезии известен своим месторождением всему миру и проблема тут в другом – в том, что раньше никакой серы на Ла Пальма не было.

А это значит, что произошло резкое изменение состава магмы, в новом варианте которой стало исключительно много содержащих серу газов. Но прийти новая магма могла только откуда-то с большой глубины, поскольку, кроме верхней мантии, других источников магмы у вулканов нет.

Еще на одну очень важную аномалию обратил сегодня внимание господин Jd Salinger, выложивший её на GLP:

Это совершено официальная спектрограмма, на которой (показано стрелкой) совершено четко видно какую-то высокочастотную вибрацию (порядка 30 + Герц), записанную в первой половине дня.

Трактовка спектрограмм – дело не очень благодарное, поскольку каждую рисует своя программа, со своими шкалами и фильтрами, но даже люди, которые работают с одним и тем же софтом более года, в ходе которого пялятся на одну и ту же гору, толком не знают, что там происходит, что значит та или иная частотная полоса.

Единственное, что можно по этой полоске сказать – её источник неподвижен в больших пределах, то есть речь идет не о вибрации внутри какой-то пустой трещины или трубы. Если бы источник инфразвука двигался – аномалия была бы похожа на модулированный сигнал и выглядела как-то так:

Поэтому нужно думать, что бурлит где-то не в трубе, а в полости, то есть в магматической камере, стены которой страдают от избытка температуры и давления. Ну и само собой – источником сигнала является жидкость, то есть магма, поскольку частота вибраций издаваемых породой гораздо ниже по спектру. И магма под ОЧЕНЬ большим давлением, нормальное давление – это полоски внизу.

Наконец, еще одна подозрительная новость – уменьшение количества землетрясения на острове:

С точки зрения большинства людей это хорошо, но вулканологи от таких новостей всегда вздрагивают ибо повышение частотных характеристик тремора в сумме с уменьшением общего количества землетрясений является признаком начала извержения вулкана. Но, поскольку извержение Кумбре-Вьеха и так уже идет, значит можно думать, что это извержение не настоящее, а как бы разминка, выдавливание старой лавовой пробки. А вот настоящее извержение еще только произойдет, но слегка потом.

Часто после такого высокочастотного тремора часов через 12 случается землетрясение, вызванное обвалом породы. Тогда вибрация и плеск магмы накладывается на треск скалы и выглядит как-то так:

Если спектрограмма завтра покажет такую картинку, это будет значить, что началось разрушение магматической камеры и мы услышим сообщения о проседании острова, появлении провалов и так далее. И это при хорошем варианте, поскольку, если давление там внизу большое все может закончится взрывом.

Последнее обстоятельство заставляет вспомнить известное пророчество пана Кшиштофа Яцковского про желтую пыль. Так, если вулкан начнет извергаться очень сильно и оксид серы будет выходить в атмосферу в каких-то кубических астрономических единицах – сера выпадет на только по конусу, но и над Африкой, над Ближним Востоком и даже над Америкой и Европой, так что следим за развитием событий.

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