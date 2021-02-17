Война в космосе над Грузией и Германией или что это?

Резкое похолодание, обрушившееся на северное полушарие, приковало сейчас внимание всех, наверное СМИ и довольно часто, как и следовало ожидать, пресса обыгрывает известные цитаты из “Игры престолов” про “зима близко” и всё такое. Ну и какая же это будет зима, если не придут белые ходоки:

Конечно, про белых ходоков нет уверенности ни у автора ролика, ни, тем более у нас, но звук действительно странный. К сожалению, неизвестно, где это было записано – чтобы обитатели сего странного места могли приготовится и не шатались ночью по улице без особой нужды. Но место записи следующего звука известно – это Дания:

Подобный фоновый трубный гул был зафиксирован в приблизительно то же время в Голландии, но, как видим, шумы продолжаются – в одном и том же районе, причем районе, где про землетрясения видели только кино и читали в учебниках.

А это Грузия, 15 февраля:

Грузия, конечно, во многом замечательная страна и особенно хорошо грузинам удается шашлык, но в авиационных успехах грузины пока как-то особо не отличились. Самолетов там не то чтобы два или три, но около того:

И в этой ситуации гул реактивных двигателей над головой среди ночи выглядит очень странно. Хотя, конечно, еще более странные вещи происходили в 14-15 февраля Германии:

Причину этого грохота в небе придумать сложно – впечатление такое, что город обстреливает артиллерия, но взрывов как-то не видно. И на звуковой барьер тоже списать нельзя – грохот такой плотный, словно Люфтваффе подняли в воздух всю свою авиацию и все самолеты по очереди преодолевают звуковой барьер – прямо над этим городком.

Что является источником этих безумных и совершенно разнокалиберных звуков по всему миру мы гадать не будем, но в качестве иллюстрации приведем видео с возможным источником необычных шумов над городами:

Ролик снят в районе Портленда, штат Вашингтон, 14 февраля 2021-го года. Для маленького БПЛА необычной формы объект очень большой – его снимают издали. Первое, о чем можно подумать – это Bell V-22 Osprey, то есть конвертоплан ВВС США, скрытый облаком и снятый под необычным углом:

Однако, если посмотреть видео более внимательно, то конвертоплан исключается – и по форме, и по размерам – у объекта ширина метров сто, если отталкиваться от размеров объектов прилегающего ландшафта. Бомбардировщик так висеть в воздухе не может, а больше у Пентагона никаких больших летающих штук похожей формы и нет, поэтому штука какая-то явно другая и не факт, что она принадлежим американским военным.

Возможно, именно такие объекты и являются источниками многих тревожащих людей звуков – грохота, реактивных турбин невидимых самолетов и так далее. И тот факт, что звуки нарастают, что их слышат все чаще и чаще ничего хорошего не предвещает, так что следим за развитием событий.

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