Для кого греки строят на Самосе концентрационный лагерь?

В августе 2020-го года власти греческого острова Самос каким-то совершенно невероятно быстрым, удивившим всех способом запустили проект по строительству центра временного поселения для прибывающих в Грецию мигрантов. И вот сейчас, 13 февраля 2021-го года в интернете появились фотографии стройплощадки, сделанные с воздуха одним из греческих журналистов.

Как среди публики на самом острове, так и в среде греческих журналистов немедленно разразились протесты по этому поводу, поскольку все любят палестинцев, но иметь Газу через забор никто при этом почему-то не хочет. Однако, нас смутило в этом уютном гнездышке немного другое.

Городок рассчитан на 5 000 пассажиров, которым греческие власти намерены дать путевку в будущее и все такое. Цена строительства – 130 + миллионов евро. Если поделить эту скромную сумму, которой хватит только на одну яхту эффективного менеджера средней руки, то получается где-то по 25 000 на человека. Если добавить к этому цену транспортировки мигрантов на Самос (это островок возле Турции), то денег получается еще больше.

Если взять усредненную семью мигрантов в количестве муж, жена и двое детей, выдать им по 25 000 евро на каждого, в сумме получится 100 000. То есть деньки на которые можно спокойно поехать в любую страну ЕС и начать там жить припеваючи – по сто штук в банке есть сейчас не у каждого немца. Но вместо этого греческое государство вдруг решило проявить о людях заботу и осчастливить на месте.

Возможно, там будет не 5 000, а все 50 000, то есть лагерь рассчитан на долгий цикл, на годы, за которые через него пройдет много людей. Но тогда посчитаем расходы на кормление, расходы на электричество и канализацию, зарплату сотрудникам заведения и так далее – все равно там получаются такие бабки, что ни один эмигрант не видел в жизни.

Вообщем странно все это. Поэтому народ Самоса встал на лыжи и мотнулся на место строительства, чтобы посмотреть на чудо вблизи:

Как можно видеть – на кибуц этот городок мало похож. По периметру – колючая проволока, высота забора метра три, причем сверху гнезда под спираль. Дальше по периметру бетонный забор и там скорее всего тоже будет колючка. Между ограждениями дорога, то есть там будут ездить молодцы на джипах с автоматами. Внутри лагеря тоже все поделено колючкой на зоны. Вышки с прожекторами, здание с красной крышей для администрации, какой-то ангар непонятного назначения. Вообщем, товарищ Берия мог бы такой постройкой гордиться.

Эмигранты, которые едут в Европу из Сирии, например – это публика специфическая и по-хорошему правильнее было бы реально держать её за забором, причем забором, установленным на сирийской границе. Но их ведь планируется выпускать к людям в конечном итоге? То есть какие-то фильтры на возможных террористов у греческих копов есть и потому в лагере будут хоть и хулиганы, но не упыри же. Однако, система охраны этих хулиганов серьезнее, чем на Гуантанамо, хотя мы видим только систему в самом начале строительства.

Так не бывает, тем более, что подобных лагерей для беженцев нет нигде в мире. Поэтому нужно думать, что это не лагерь для беженцев, а лагерь для кого-то другого. Скорее это похоже на греческий вариант гавайского Молокаи, знаменитого острова прокаженных. Неужели в Греции началась пандемия проказы? Или там свирепствует какое-то другое заболевание?

Ответа на этот вопрос мы не знаем, но все выглядит как-то нездорово. У островитян теперь одна надежда – на турок, которые рядом и которые отправят греческих начальников в столь заботливо построенные ими же карантинные заведения. Исторически Самос всегда воевал с греками и при султанах имел почти полную автономию, но в начале прошлого века какие-то глобальные игроки записали остров за Грецией. Куда остров отойдет в веке нынешнем пока непонятно, но следим за развитием событий.

Источник