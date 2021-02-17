Инопланетяне хотят превратить часть людей в биороботов?

Традиционным источником новостей о наблюдении НЛО являются обе Америки – США, Канада, Латинская Америка и что там на карте ниже. В Азии НЛО тоже не редкость, но здесь роль играет языковый барьер, изоляция китайского интернета и прочие факторы – что там происходит массы или не знают, или узнают дни спустя. Однако, почему загадочной территорией в плане НЛО являются страны бывшего СССР не очень понятно – роликов по какой-то причине меньше в разы и над огромной Россией “тарелочки” видят реже, чем над Мексикой. Тем не менее, они есть.

Калининград, 5 февраля:

Сказать, что это НЛО на 100% мы не можем, поскольку объект неподвижен и им вполне может оказаться и странное облако, но что еще обращает на себя внимание – в кадр попадает группа рабочих. Люди заняты своими делами и вверх никто не смотрит, хотя там и происходят довольно странные вещи. Очевидно этим моментом и объясняется небольшое количество роликов с территорий, где 70 лет строили коммунизм: проблем после себя большевики оставили столько, что люди смотрят теперь не вверх, а по сторонам и думают не про устройство Вселенной, а про “когда олигарх-комсомолец выдаст задержанную зарплату”.