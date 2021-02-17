Инопланетяне хотят превратить часть людей в биороботов?

Традиционным источником новостей о наблюдении НЛО являются обе Америки – США, Канада, Латинская Америка и что там на карте ниже. В Азии НЛО тоже не редкость, но здесь роль играет языковый барьер, изоляция китайского интернета и прочие факторы – что там происходит массы или не знают, или узнают дни спустя. Однако, почему загадочной территорией в плане НЛО являются страны бывшего СССР не очень понятно – роликов по какой-то причине меньше в разы и над огромной Россией “тарелочки” видят реже, чем над Мексикой. Тем не менее, они есть.
Калининград, 5 февраля:
Сказать, что это НЛО на 100% мы не можем, поскольку объект неподвижен и им вполне может оказаться и странное облако, но что еще обращает на себя внимание – в кадр попадает группа рабочих. Люди заняты своими делами и вверх никто не смотрит, хотя там и происходят довольно странные вещи. Очевидно этим моментом и объясняется небольшое количество роликов с территорий, где 70 лет строили коммунизм: проблем после себя большевики оставили столько, что люди смотрят теперь не вверх, а по сторонам и думают не про устройство Вселенной, а про “когда олигарх-комсомолец выдаст задержанную зарплату”.
А это видео за 7 февраля, сделанное в Канаде:
Если бы мы смотрели отдельно видео из Канады и видео из Калининграда, то в каждом случае мы бы подумали, что это скорее облако и в одном, и в другом случае. Но сведенные вместе ролики на облако не тянут – скорее речь идет об НЛО одного типа, которых в последнее время как-то довольно много.
Штат Монтана, 30 января, НЛО в виде сферы, запечатлен его взлет (возможно, НЛО просто поднялось из-за холма):
Штат Мичиган, TR-3B, видео снято аж в 2014-м, но выложено на MUFON только вчера:
Мексика, 1 февраля:
Вирджиния, 31 января:
Чили, 6 февраля:
Вообщем, зеленые человечки не оставляют землян вниманием и снова, как и прежде, возникает вопрос – что они тут делают и почему их стало так много? Возможно, что на этот вопрос отвечает молодой человек в ролике 2017-го года, который мы приводим ниже.
Так, все мы знаем множественные рассказы инсайдеров о том, что “инопланетяне” делятся какими-то технологиями в обмен на разрешение понемногу похищать людей для каких-то своих целей. Но, как рассказывает этот господин из 2017-го года, ему был пророческий сон, согласно которому договор с “марсианами” станет другой: в обмен на новые технологии им разрешат превратить в биороботов половину планеты. Насколько этот сон соответствует истине мы не знаем, но следим за развитием событий.