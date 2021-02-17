7 японских правил хорошего здоровья, которые вам обязательно понравятся

Не исключено, что вы уже знакомы с некоторыми японскими практиками, которые улучшают качество жизни и способствуют хорошему здоровью. Причём даже не подозреваете об этом.
Итак, всем известно, что Япония находится на первом месте по здоровью населения и продолжительности жизни (средняя продолжительность жизни — 80 лет у мужчин и 86,4 года у женщин). Этот факт можно объяснить привычками, которые стали уже второй натурой жителей Страны восходящего солнца. Именно благодаря им они всегда в добром здравии и живут полноценной жизнью до глубоких седин.
Японский подход к здоровью основан прежде всего на профилактике. Там не ждут, пока болезнь даст о себе знать, а действуют на опережение: информируют и пропагандируют здоровый образ жизни, проводят бесплатные и регулярные медицинские осмотры просто на рабочем месте, а также ежегодный скрининг, позволяющий выявить онкологические заболевания на ранних стадиях.
Однако подобные программы существуют и в других странах, так почему же японцы — самая здоровая нация? Скорее всего, дело ещё и в философии японцев, связанной с религией, природой, культурой, порядком, красотой и дисциплиной.
Им удаётся достичь гармонии, мира и спокойствия, а это — основа здоровья и благополучия. Но как?
С помощью специальных практик!
1. Шиацу (специальный точечный массаж)
Эта техника массажа является довольно известной в западном мире.
Речь о традиционной японской практической терапии, основанная на анатомической и физиологической теории циркуляции энергии ци. Она рекомендуется Министерством здравоохранения и благосостояния Японии, как лицензионная медицинская терапия.
В остальных странах Шиацу — одна из разновидностей альтернативной медицины. Суть состоит в том, что с помощью рук, пальцев, локтей и даже ступней ног попеременно нажимают на определённые точки тела.
Эта техника очень эффективна для купирования болей, а также для снятия напряжения в области шеи и спины, которые страдают в первую очередь от современного темпа и образа жизни. Речь о гиподинамии из-за работы за компьютерами, а также постоянных стрессах.
2. Тайсо (гимнастика для суставов)
Уверены, вы не раз видели по ТВ или даже в парке рядом с домом — группы людей, практикующих неспешные, умиротворяющие и полные гармонии растяжки.
Тайсо ещё называют гимнастикой самураев. Она существует она более 800 лет. Цель этой практики — забота о здоровье суставов, которые с течением времени утрачивают свою былую гибкость.
Гимнастика Тайсо придает суставам гибкость, заряжает организм энергией и ускоряет обменные процессы, помогая избавиться от лишних жировых отложений.
Эта японская практика сегодня очень популярна в разных странах, ведь подходит для людей всех возрастов. Упражнения очень простые и не требуют специальной физической подготовки. Ими, кстати, даже могут заниматься люди, перенесшие хирургические вмешательства. К тому же, гимнастика не только возвращает былую гибкость нашим «ленивым» суставам, но и очень расслабляет, успокаивает.
3. Чайные церемонии
Японцы считают, что чай и хорошее здоровье — неразрывно связаны. Для них чаепитие — нечто более интимное, более духовное и более значимое, чем принято в западном мире.
Чайная церемония для жителей Страны восходящего солнца — это путь. Путь к гармонии с природой, людьми и собственным разумом. Это целый мир, в котором царит спокойствие и мудрость.
Таким образом, чайные церемонии преследуют 4 цели:
- Глубокая гармония с собой и с природой
- Искреннее уважение к другим людям
- Чистота разума
- Душевный покой и умиротворённость.
4. Диета для хорошего здоровья и долголетия.
О том, что японцы питаются исключительно здоровой пищей, слышали, полагаем, все. В отличие от людей в западном мире, они не увлекаются жареной пищей, вредными жирами, хлебобулочными изделиями из белой муки, замороженными полуфабрикатами и сладостями.
Принципы их системы питания, способствующей здоровью и долголетию:
- Небольшие порции (лучше есть чаще, но меньше)
- Большое количество рыбы, риса, овощей, фруктов, водорослей, сои и чая.
- Употребление свежих продуктов, а не прошедших длительную термическую обработку. Не говоря уже о продуктах промышленного производства, которые категорически не рекомендуются из-за обилия всяческих добавок и красителей.
- Использование рыбных и овощных бульонов в качестве основы для всех блюд.
5. Дзен (как способ познания реальности)
В широком смысле дзэн — это школа созерцания или учение о просветлении.
Этот термин в действительности охватывает несколько концепций и идей:
- Медитация
- Созерцание
- Успокоение разума
- Концентрация разума
Дзен является частью повседневной жизни японцев абсолютно во всех областях. Этот подход прослеживается и в архитектуре, и в интерьерах, и даже в садах. Не говоря уже о том, что они постоянно практикуют техники расслабления и глубокого дыхания — как на работе, так и дома.
Полчаса в день для медитации для них — это уже привычка, без которой не представляют себе жизни.
Всё, что нужно для этого — всего лишь укромный уголок, где можно расслабиться и медитировать.
6. Рейки (или Рэйки — «исцеление ладонями»)
В это можно верить или нет, но факт остаётся фактом: практикующие рейки (вид нетрадиционной медицины, в котором используется техника так называемого «исцеления путём прикасания ладонями») заявляют, что могут передавать пациентам исцеляющую энергию «ки» посредством своих рук.
Для этого создают медитативную атмосферу и последовательно располагают свои ладони на теле пациента в так называемых «позициях Рейки». Также они могут делать это на расстоянии. Кроме того, в Японии считается, что исцеляющая энергия может быть доступна каждому с помощью специальной «настройки».
Говорят, что этот вид терапии был разработан в 1922 году японским монахом Микао Усуи. Причём он сообщил о новом способе исцеления после 21 дня медитации на горе Курама.
Японцы с большим доверием относятся к рейки, потому что верят в то, что духовное и физическое в нашем мире — неразрывно связаны. Они считают, что все наши болезни — из-за нарушения в циркуляции энергии.
7. Тайко (передача энергии и жизненной силы посредством звука).
Тайко — семейство барабанов, используемых в Японии. Тайко (яп. 太鼓) обозначает «большой барабан».
Они использовались в Стране восходящего солнца веками, и не только как музыкальный инструменты, но и при поклонении богу ветра Сусаноо.
Для того, чтобы играть на них, поддерживать ритм и особое волшебство звука — необходимо учиться не один год. Это требует огромной физической, умственной и духовной дисциплины исполнителя. Тайко — это своего рода катарсическая практика, истоки которой лежат в древних ритуалах, связанных с ведением сельского хозяйства. С её помощью японцы настраивались на работу и заряжались энергией.
Тайко также использовали во время войны, для предупреждения о штормах, пожарах и других событиях.
В настоящее время тайко популярен во многих странах мира, как яркое и захватывающее зрелище. А ведь это одновременно — ещё и чудесная практика, которая наполняет жизненными силами и энергией.