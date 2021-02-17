7 японских правил хорошего здоровья, которые вам обязательно понравятся

Не исключено, что вы уже знакомы с некоторыми японскими практиками, которые улучшают качество жизни и способствуют хорошему здоровью. Причём даже не подозреваете об этом.

Итак, всем известно, что Япония находится на первом месте по здоровью населения и продолжительности жизни (средняя продолжительность жизни — 80 лет у мужчин и 86,4 года у женщин). Этот факт можно объяснить привычками, которые стали уже второй натурой жителей Страны восходящего солнца. Именно благодаря им они всегда в добром здравии и живут полноценной жизнью до глубоких седин.

Японский подход к здоровью основан прежде всего на профилактике. Там не ждут, пока болезнь даст о себе знать, а действуют на опережение: информируют и пропагандируют здоровый образ жизни, проводят бесплатные и регулярные медицинские осмотры просто на рабочем месте, а также ежегодный скрининг, позволяющий выявить онкологические заболевания на ранних стадиях.

Однако подобные программы существуют и в других странах, так почему же японцы — самая здоровая нация? Скорее всего, дело ещё и в философии японцев, связанной с религией, природой, культурой, порядком, красотой и дисциплиной.

Им удаётся достичь гармонии, мира и спокойствия, а это — основа здоровья и благополучия. Но как?

С помощью специальных практик!

1. Шиацу (специальный точечный массаж)

Эта техника массажа является довольно известной в западном мире.

Речь о традиционной японской практической терапии, основанная на анатомической и физиологической теории циркуляции энергии ци. Она рекомендуется Министерством здравоохранения и благосостояния Японии, как лицензионная медицинская терапия.

В остальных странах Шиацу — одна из разновидностей альтернативной медицины. Суть состоит в том, что с помощью рук, пальцев, локтей и даже ступней ног попеременно нажимают на определённые точки тела.

Эта техника очень эффективна для купирования болей, а также для снятия напряжения в области шеи и спины, которые страдают в первую очередь от современного темпа и образа жизни. Речь о гиподинамии из-за работы за компьютерами, а также постоянных стрессах.

2. Тайсо (гимнастика для суставов)

Уверены, вы не раз видели по ТВ или даже в парке рядом с домом — группы людей, практикующих неспешные, умиротворяющие и полные гармонии растяжки.

Тайсо ещё называют гимнастикой самураев. Она существует она более 800 лет. Цель этой практики — забота о здоровье суставов, которые с течением времени утрачивают свою былую гибкость.

Гимнастика Тайсо придает суставам гибкость, заряжает организм энергией и ускоряет обменные процессы, помогая избавиться от лишних жировых отложений.

Эта японская практика сегодня очень популярна в разных странах, ведь подходит для людей всех возрастов. Упражнения очень простые и не требуют специальной физической подготовки. Ими, кстати, даже могут заниматься люди, перенесшие хирургические вмешательства. К тому же, гимнастика не только возвращает былую гибкость нашим «ленивым» суставам, но и очень расслабляет, успокаивает.

3. Чайные церемонии

Японцы считают, что чай и хорошее здоровье — неразрывно связаны. Для них чаепитие — нечто более интимное, более духовное и более значимое, чем принято в западном мире.

Чайная церемония для жителей Страны восходящего солнца — это путь. Путь к гармонии с природой, людьми и собственным разумом. Это целый мир, в котором царит спокойствие и мудрость.

Таким образом, чайные церемонии преследуют 4 цели:

Глубокая гармония с собой и с природой

Искреннее уважение к другим людям

Чистота разума

Душевный покой и умиротворённость.

4. Диета для хорошего здоровья и долголетия.

О том, что японцы питаются исключительно здоровой пищей, слышали, полагаем, все. В отличие от людей в западном мире, они не увлекаются жареной пищей, вредными жирами, хлебобулочными изделиями из белой муки, замороженными полуфабрикатами и сладостями.

Принципы их системы питания, способствующей здоровью и долголетию:

Небольшие порции (лучше есть чаще, но меньше)

Большое количество рыбы, риса, овощей, фруктов, водорослей, сои и чая.

Употребление свежих продуктов, а не прошедших длительную термическую обработку. Не говоря уже о продуктах промышленного производства, которые категорически не рекомендуются из-за обилия всяческих добавок и красителей.

Использование рыбных и овощных бульонов в качестве основы для всех блюд.

5. Дзен (как способ познания реальности)

В широком смысле дзэн — это школа созерцания или учение о просветлении.

Этот термин в действительности охватывает несколько концепций и идей:

Медитация

Созерцание

Успокоение разума

Концентрация разума

Дзен является частью повседневной жизни японцев абсолютно во всех областях. Этот подход прослеживается и в архитектуре, и в интерьерах, и даже в садах. Не говоря уже о том, что они постоянно практикуют техники расслабления и глубокого дыхания — как на работе, так и дома.

Полчаса в день для медитации для них — это уже привычка, без которой не представляют себе жизни.

Всё, что нужно для этого — всего лишь укромный уголок, где можно расслабиться и медитировать.

6. Рейки (или Рэйки — «исцеление ладонями»)

В это можно верить или нет, но факт остаётся фактом: практикующие рейки (вид нетрадиционной медицины, в котором используется техника так называемого «исцеления путём прикасания ладонями») заявляют, что могут передавать пациентам исцеляющую энергию «ки» посредством своих рук.

Для этого создают медитативную атмосферу и последовательно располагают свои ладони на теле пациента в так называемых «позициях Рейки». Также они могут делать это на расстоянии. Кроме того, в Японии считается, что исцеляющая энергия может быть доступна каждому с помощью специальной «настройки».

Говорят, что этот вид терапии был разработан в 1922 году японским монахом Микао Усуи. Причём он сообщил о новом способе исцеления после 21 дня медитации на горе Курама.

Японцы с большим доверием относятся к рейки, потому что верят в то, что духовное и физическое в нашем мире — неразрывно связаны. Они считают, что все наши болезни — из-за нарушения в циркуляции энергии.

7. Тайко (передача энергии и жизненной силы посредством звука).

Тайко — семейство барабанов, используемых в Японии. Тайко (яп. 太鼓) обозначает «большой барабан».

Они использовались в Стране восходящего солнца веками, и не только как музыкальный инструменты, но и при поклонении богу ветра Сусаноо.

Для того, чтобы играть на них, поддерживать ритм и особое волшебство звука — необходимо учиться не один год. Это требует огромной физической, умственной и духовной дисциплины исполнителя. Тайко — это своего рода катарсическая практика, истоки которой лежат в древних ритуалах, связанных с ведением сельского хозяйства. С её помощью японцы настраивались на работу и заряжались энергией.

Тайко также использовали во время войны, для предупреждения о штормах, пожарах и других событиях.

В настоящее время тайко популярен во многих странах мира, как яркое и захватывающее зрелище. А ведь это одновременно — ещё и чудесная практика, которая наполняет жизненными силами и энергией.

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