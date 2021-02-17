Пророчество 1997-го года: Конец Света наступит, когда будут закрывать города

В понедельник, 15 февраля 2021 года, на Юго-восточном кратере Этны резко усилилась вулканическая активность, которая достигла своего пика 16 февраля во второй половине дня и сейчас все фотографы делятся с публикой и друг с другом чудо-снимками:

Этна давно привлекает внимание эсхатологов, поскольку сильное извержение Этны, по словам Эдгара Кейси, станет знаком начала Апокалипсиса – сдвига полюсов и прочих аттракционов: «Когда будут первые катаклизмы в Южном море (что в южной части Тихого океана), которые могут проявиться в затоплении или, наоборот, в повышении дна. Или же в Средиземноморье и в районе Этны. Тогда мы сможем узнать, что это началось».

Таким образом одним из знаков приближения какой-то глобальной тектонической катастрофы станет – сильное извержение Этны, которое, скорее всего, не оставит камня на камне от всей Южной Италии. Но когда оно будет и случится ли при нашей жизни? На этот вопрос никто ответить не может. Тем не менее, у эсхатологов есть много других признаков приближения апокалиптических событий, собранных из других источников.

Так, сбылись уже многие вещи, предсказанные в Откровении, в частности, на наших глазах уже идет построение системы, где никто не сможет покупать и продавать без некоего электрического аусвайса. Сбылись многие пророчества из Корана – построение высоких домов, появление травы в пустынях и так далее. Реализовалось и множество событий, в разное время предсказанных еврейскими мистиками. То есть Конец Света (или подобные ему события) с каждым днем вырисовывается все более четко. Но когда именно все начнется – то есть начнется так, что даже атеистам и оптимистам станет предельно все понятно?

На этот счет есть очень интересное пророчество, сделанное в 1990-х годах старицей Сепфорой (в миру Дарья Николаевна Шнякина (Сенякина), 1896-1997). По словам одного из священников, который лично знал старицу, за несколько месяцев до смерти схимонахиня Сепфора стала с ним подолгу беседовать и однажды разговор зашел про Конец Света. «Будет ли война между американцами и русскими? Что ждет Россию? Когда наступит Конец Света?», – спросил старицу монах. «Конец света?», – переспросила Сепфора, после чего сказала так: «Знай, что, когда это начнётся, будут закрывать города».

Как сказал один киноперсонаж из “17-ти мгновений весны” – в наше время верить никому нельзя, особенно разного рода пророчествам. Поэтому мы поступим, как принято в математике и будем доказывать от противного, для чего пойдем в блог гражданки по имени Тамара Кочнева. Этой тете Тамаре на пенсии заняться нечем, поэтому она занимается разоблачением пророчеств, где отрицается вставание с колен и великая слава великого верховного лидера, так что книги о схимонахине тоже попали под раздачу.

Книг о старице тётя Тамара прочитала две: «Житие схимонахини Сепфоры Клыковской» образца 2004-го года и «Православные подвижницы двадцатого столетия» 2009-го года издания. Потом тетя Тамара прочитала еще пару статей о схимнице и стала писать свой опус, который выложила в сеть в 2018-м году. Потом случился COVID-19, а потом случилось немыслимое – закрыли города. То есть пророчество сбылось и тетя Тамара вместе с другими тетями атеистками и дядями атеистами пошла делать “Спутник 5”.

Как показало время – схимонахиня Сепфора не вымышленный книжный персонаж, а совершенно реальный человек, который предсказал реальные вещи и, по словам старицы – с момента закрытия городов пошел обратный отчет времени до Конца Света, который, по пророчествам, затянется на 7 лет. Либо людей как-то пожалеют и время закрутится побыстрее – Мессия придет пораньше, пока приходить еще есть к кому. Ну и само собой, за эти семь лет бахнет Этна – не так, как вчера, а по настоящему.

Бахнет, конечно же, и в других местах – и об этом тоже говорила схимонахиня Сепфора. По её словам у России будет шанс, если после ухода Ельцина почистят коммунистов и они не будут у власти под другими флагами. Дословно: «Неважно, под каким флагом они придут, но их приход будет губительным для страны, разрушительным, трагичным для Церкви».

Если коммунистов больше не будет, говорила старица – в России сменится 3-4 президента, после чего придет царь. Россия будет воевать, потеряет немалую часть территории, но то, что останется будет единственным в мире государством, которое не примет печать антихриста. Тем не менее, если коммунисты останутся у власти, то всё, что было суждено России будет разворачиваться в какой-то другой стране – там появится царь, который откажется подчиниться системе антихриста. Это будет как бы предписанный в Апокалипсисе большой исторический круг. Все что там написано сбудется до последнего слова.

По прошествии 20-ти лет с момента пророчества можно сказать, что РФ свой исторический шанс упустила – коммунисты там как правили, так и правят, а между тем ГОРОДА УЖЕ ЗАКРЫЛИ, то есть Конец света начался. Всё, теперь времени больше нет и противостоять Новому Мировому Порядку будет определенно какая-то другая страна. Какая – мы не знаем, но не РФ и не Италия определено, так что следим за развитием событий.

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