В аравийской пустыне обнаружены сооружения, которые старше египетских пирамид

Ученые обнаружили в аравийских песках каменные строения, которые, как выяснилось в результате анализа, были возведены намного раньше египетских пирамид.

Мустатилы, напоминающие заборы строения, были впервые обнаружены археологами еще в 2017 году. Дело в том, что пески почти полностью скрыли останки строений от взоров исследователей, поэтому обнаружить их было практически невозможно.

Фото из открытых источников