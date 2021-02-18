В аравийской пустыне обнаружены сооружения, которые старше египетских пирамид

Ученые обнаружили в аравийских песках каменные строения, которые, как выяснилось в результате анализа, были возведены намного раньше египетских пирамид.
Мустатилы, напоминающие заборы строения, были впервые обнаружены археологами еще в 2017 году. Дело в том, что пески почти полностью скрыли останки строений от взоров исследователей, поэтому обнаружить их было практически невозможно.
Фото из открытых источников
В результате анализа ученые установили, что данные сооружения были возведены тысячи лет назад, а самому древнему их них около 7 тысяч лет.
К настоящему времени от мустатилов остались лишь каменные прямоугольники. По мнению ученых, в древности на них размещались специальные платформы, которые использовались в религиозных целях.
Археологи обнаружили 104 мустатила, большинство из которых обнаружены в южной части пустыни Нефуд (Саудовская Аравия). Ученые пока не совсем понимают предназначение данных построек. Одна из версий – каменные строения использовались в ритуальных целях, однако, чтобы это выяснить наверняка, необходимо узнать больше о той цивилизации, которая их построила.