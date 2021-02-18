К Земле приближается необычная комета, которая станет самой яркой в 2021 году

В начале января астрономы Центра малых планет заметили на произведенных телескопом снимках приближающуюся к Земле комету. Объекту присвоено обозначение — C/2021 A1 (Leonard). По словам исследователей, небесный объект приблизится на максимально близкое расстояние к Земле 12 декабря 2021 года. Ученые подчеркнули, что это явление будет уникальным.

Комета пройдет так близко к Земле, что ее сможет наблюдать невооруженным глазом любой житель планеты. В настоящее время небесный объект находится в созвездии Гончие Псы и имеет блеск +19 звездной величины. На полученных снимках видна газопылевая кома размером до 10 угловых секунд и небольшой пылевой хвост, длина которого до 5 угловых секунд.

Согласно расчетам астрономов, 12 декабря 2021 года комета приблизится к нашей планете на минимальное расстояние 0,233 а.е. Через 6 дней она снова пролетит на минимальном расстоянии, но теперь уже не от Земли, а от Венеры (0,0283 а.е.).