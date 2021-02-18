Ученый предсказал мощнейшие землетрясения по всей Земле

В ближайшие два десятилетия по всей планете участятся землетрясения из-за изменения формы циркуляции атмосферы, что оказывает влияние на количество случаев этого опасного природного явления. Соответствующее заявление сделал ученый-геофизик Виктор Боков.

Он подчеркнул, что все землетрясения — это тектонические процессы с воздействием атмосферы на кору Земли. Из-за давления атмосферы почва может прогнуться до 40 сантиметров на разломах тектонических плит, сообщает Ura.ru. Поэтому многое в этом вопросе зависит от циркуляции атмосферы.

«Есть две основные формы циркуляции атмосферы: форма C связана с Азорским антициклоном, а форма E — с Сибирским. И вот когда эти меридиональные процессы усиливаются, землетрясений возникает больше. Особенно мощных. Это связано с блокированием атмосферы мощными антициклонами. И вот сейчас несколько лет у нас наблюдается преобладание меридиональных форм циркуляции», — отметил Боков.