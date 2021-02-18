Психологи: женщины «читают мысли» лучше, чем мужчины

Психологи из Университета Бата, Кардиффа и Лондона разработали первую в истории «анкету для чтения мыслей», чтобы оценить, насколько хорошо люди понимают, что на самом деле думают другие. Выяснилось, что женщины гораздо лучше ставят себя на чужое место.

Чтение мыслей, иногда называемое в психологии «ментализацией», является важной способностью, позволяющей улавливать тонкие поведенческие сигналы, которые могут указывать на то, что человек думает о чем-то другом во время разговора, о чем-то умалчивает или даже врет. По словам ученых, у всех разные способности к чтению мыслей, причем одни из нас изначально в этом лучше, чем другие.

В ходе нового исследования при участии 4000 человек, в том числе с аутизмом, специалисты разработали тест на «чтение мыслей». Результаты простой четырехэтапной анкеты оценивались по шкале от 4 до 16 (4 – плохие способности чтения мыслей; 16 – отличные). Средний балл по итогам обработки тестов составлял от 12 до 13.