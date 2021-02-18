3 знака Зодиака со слабыми нервами

У каждого знака Зодиака есть как хорошие, так и темные стороны. У некоторых, например, слабые нервы. Они не умеют считать до 12, прежде чем высвободить свои эмоции, то есть абсолютно не фильтруют исходящий от них поток информации. И хотя, успокоившись, могут пожалеть о своей опрометчивости, но, как известно, слово не воробей…

Так какие знаки не умеют себя контролировать? Знакомьтесь…

Овен

Даже не пытайтесь его переубедить. Овен, определенно, самый несдержанный знак Зодиака, что и не удивительно: его правящая планета — Марс, бог войны.