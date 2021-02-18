3 знака Зодиака со слабыми нервами

У каждого знака Зодиака есть как хорошие, так и темные стороны. У некоторых, например, слабые нервы. Они не умеют считать до 12, прежде чем высвободить свои эмоции, то есть абсолютно не фильтруют исходящий от них поток информации. И хотя, успокоившись, могут пожалеть о своей опрометчивости, но, как известно, слово не воробей…
Так какие знаки не умеют себя контролировать? Знакомьтесь…
Овен
Даже не пытайтесь его переубедить. Овен, определенно, самый несдержанный знак Зодиака, что и не удивительно: его правящая планета — Марс, бог войны.
Овен очень часто выходит из себя, демонстрируя свой дурной характер. При этом ему сложно успокоиться, он не умеет договариваться и признавать свои ошибки.
Лев
Наблюдая за ним, можно ошибочно подумать, что он совершенно неагрессивен и не будет скандалить без причины. Да, Лев не вмешивается в чужие ссоры и в большинстве случаев его не волнует, что происходит вокруг, пока он… находится на троне и чувствует себя королем джунглей.
Но если кто-то попытается (пусть и неосознанно) пошатнуть его трон, драка гарантирована. В таких случаях Лев мстителен и бесконечно противен. Вы даже не представляете себе масштабы катастрофы, если только перейдете ему дорогу.
Стрелец
Когда Стрелец стреляет в цель, он очень не любит промахиваться. Если кто-то попытается его остановить, рожденный под этим знаком становится очень агрессивным. Стрелец очень высокого мнения о себе и слово «компромисс» ему не знакомо.
Стрелец — огненный знак, а это значит, что у него сильный темперамент, он страстный и не особо тактичный. Если вы попытаетесь встать у него на пути, он обрушит всю свою негативную энергию на вас. Это, мягко говоря, неприятно.