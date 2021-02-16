В “Слове о полку Игореве” тоже написано про Нибиру?

Как сообщает spaceweather.com со ссылкой на Канадского фотографа Harlan Thomas, проживающего в Альберте, 8 февраля 2021-го года этот Харлан (профессиональный фотограф закатов!) сфотографировал закат, которого никогда раньше не видел даже на картинках:

На первый взгляд ничего необычного как бы нет – Солнце стоит за облаком, которое и размазывает картинку. Но, как пишет этот Харлан – облаков по линии наблюдения не было, небо было ясное до горизонта. Отсюда и его шок с последующими вопросами к адептам из spaceweather.

Адепты посовещались и сказали, что это просто было “тонкое облако”. То есть оно как бы облако, но его невидно, поскольку оно тонкое. Ход мысли интересный, так что наверняка скоро мы узнаем и об открытии других чудесных облаков. Тем временем в Британии 4-го февраля:

Сент-Луис, Миссури (проживание автора ролика) 4 февраля:

Hey @beganovic2021 I happened to capture this footage while you were trying to kick me out 😅😂, but umm… have you seen “two” suns before from all the way up there? #NeedAnswers pic.twitter.com/piKp7fZOkn — Umi (@Umik90) February 4, 2021

Не будем утверждать, что на каждом фото и видео запечатлена Нибиру – такого не может быть, поскольку размеры “второго солнца” нестабильны, расстояние до Солнца непостоянно и так далее. Но или с оптическими свойствами атмосферы, или вообще где-то в космосе определено что-то происходит, в результате чего люди начинают видеть то, что не видели никогда. Но что происходит?

Как знают наши постоянные читатели, мы уже несколько лет время от времени пишем о так называемом “цикле Нибиру” – сериям землетрясений, которые наблюдаются с периодичностью 47 дней и связаны скорее всего с движением вокруг Нибиру некоего очень массивного спутника. The End Times Forecaster – первооткрыватель этого цикла (про спутник немного позже уже додумали мы) внимательно за этими циклами следит и накануне предупреждал, что в период 25 января – 14 февраля где бахнет. И бахнуло оно в районе Новой Каледонии, где только афтершоки были по М7.0:

А до этого в мире с землетрясениями было так:



То есть мало того, что цикл The End Times Forecaster подтверждается, но они еще и как-то плотно идут – эти землетрясения бегают по литосфере какими-то зигзагами где бахнет основная разрядка – непонятно. Однако, к чему все оно идет достаточно хорошо поясняют даже разные древние тексты, которые, увы, мало кто читал. Читаем “Слово о полку Игореве”:

Другаго дни велми рано

кровавыя зори светъ поведаютъ;

чръныя тучя с моря идутъ,

хотятъ прикрыти 4 солнца,

а въ нихъ трепещуть синии млънии.

На самом деле, что это “Слово о полку Игореве”, что “Задонщина”, что все остальные “древние летописи” – это, конечно, великий цирк, который требует отдельного пояснения. В центре сюжета там как бы неудачный поход некоего князя Игоря Святославича на каких-то половцев, случившийся аж в 1185 году. Однако, самая старая бумажка, на которой все это написано, датируется где-то 1791-1812 годами.

История её началась с того, что в 1791 году некто А. И. Мусин–Пушкин был назначен обер–прокурором Святейшего Синода и стал собирать по стране древние рукописи, в которых и нарыл это самое “Слово”. Написано оно было на русско-татарском суржике, который Мусин знал плохо и потому при переписке летописи начал менять знакомые слова на русские, что привело к ряду казусов и нелепостей. Например, господин Мусин пишет:

На реце на Каяле тьма светъ покрыла:

по Рускон земли прострошася

Половици, аки пардуже гнездо,

и въ море погрузиста,

и великое буйство подасть Хинови.

Уже снесеся хула на хвалу…

Для историков и филологов последующих столетий эти аки пардуже гнездо представляли собой неразрешимую загадку, о которых разбило черепа много филологов. Но на самом деле там все проще.

«Ак пардажи уй» – это в переводе с тюрских языков буквально «бело–занавесный шатер» или, синоним – «ханская походная ставка», поскольку в белом шатре жил только хан. Господин Мусин увидело знакомое слово «уй», то есть «гнездо» (тюркское), заменил – и получилось «аки пардуже гнездо паки иже херувимы».

Не очень, понятно, почему ставка русского князя называлась ханской, но это объясняют, например разные “Буй туръ Всеволодъ”, “Аты буй Рюриче и Давиде!”, что дебилушки всегда трактовали как “буйный тур”, сравнивая князя с превращавшимся в быка Зевсом. Однако, дословно буйтур = буй–туре – это, в переводе с тюрксих языков значит «высокий господин» и «высоко именитый» (аты буй) соответственно.

И таких тюркизмов в летописи было, похоже, полно, чего стоит «изъ Киева дорискаше до куръ Тмутороканя». Об этих курах тоже спорили двести лет, хотя есть такое слово “курган”. По татарски это “крепость”, а “кура” – это стена.

Вот такой с этим Мусиным-Пушкиным цирк и потому всем бы хотелось оригинал увидеть и посмотреть, чего там Пушки насочинял. Но оригинала нет, он… сгорел в пожаре 1812-го года. Там же сгорела и “Задонщина”, копия которой всплыла в середине XIX века. Остались только цитаты из Корана на древних доспехах, все написано по арабски:

Так же есть еще интересные всякие вещи, которые сохранились в языке и перечислению которых господин Н.Н. Вашкевич посвятил целую книжку (Системные языки мозга). В ней он разбирает всякие непонятные слова и выражения, которые мы используем. Например, выражение “устал, как собака”. Что она значит становится понятным, если знать, что по-арабски “сабека” – это скаковая лошадь, что “абракадабра” – это не абракадабра, а слово “заклинание”, что выражение “вешать лапшу” на слух араба воспринимается как слово “обманывать”. И таких примеров Вашкевич приводит море. Но, вернемся к

чръныя тучя с моря идутъ,

хотятъ прикрыти 4 солнца,

а въ нихъ трепещуть синии млънии

Что это? Тонкие облака из Альберты или приход Нибиру и вулканические молнии?

В кирилице, на которой написано “Слово”, арабских цифр не существовало, это все нарисовал Мусин. В реале там была черточка над одной из букв, которая и показывала цифру:

Летопись была старенькая, Мусин-Пушкин был переписчик недобросовестный, поэтому сколько там было солнц(черточек) – два, четыре, восемь или семь – никто не знает. Все пишут четыре, ну и ладно – все равно это больше, чем одно, так что можно думать про гало. Но какое гало, если там были тучи и оттуда лупили молнии!? И там эти “гало” наблюдали весь поход, что ни стоянка – то небо черное, то два солнца или луны, то еще какие-то чудеса в атмосфере и литосфере.

Можно думать, конечно, что все это приврал летописец, чтобы, так сказать, усилить накал страстей – специальных эффектов тогда не знали, да и кина тоже. Но такими же специальными эффектами сопровождаются другие эпические походы других императоров, римских консулов, ханов и разных царей, летописи о которых тоже всплыли где-то в XIX веке или чуть ранее. Что это, снова специальные эффекты? Как это еще объяснить? Объяснение этим всем казусам существует единственное, оно очевидно и заключается в следующем.

Где-то 500 плюс/минус лет назад Земля пережила очередной цикл катаклизма, связанный с проходом Нибиру. Выжило народа немного, технологический откат был колоссальный, тем не менее люди, как только повылезали из подземелий вернулись к своему излюбленному занятию – выяснению, кто из них главный. Выясняли это путем махания саблями в битвах на реках типа реки Каяла, где протекала которая так никто и не знает, как никто не знает откуда и куда ходил этот князь Игорь. Может он и не князь был, а какой-то хан из какой-то Орды, или все действо вообще протекало где-то в Италии. Грамотных после Потопа осталось мало, поэтому воспевать походы брали тех, что есть и они сочиняли они на какой-то немыслимой смеси диалектов. То же самое было и с мастерами, которые ковали доспехи – каждый писал там, что умел.

Это и была эпоха, которую мы себе представляем, как средневековье. Длилась она не сильно долго, поэтому Потоп хоть и прошел, но эффекты Нибиру сохранились – частые землетрясения, несколько солнц в небе, вулканические молнии и так далее. Но где-то лет 300 назад все более или менее устаканилось, города начали постепенно раскапывать, в городах появились цари и те стали заказывать создание фентезийного мира разным писателям мусиным-пушкиным и художникам алексеевым:

Это как бы Красная Площадь. В год написания картины (где-то 1800-й) она такой явно не была, но ров, который в ней нарисован и который фигурирует в летописях, должен был иметь глубину где-то 80 метров, что бы его заполнила вода из Москва-реки. Таких рвов в природе не существует, но царю картинка понравилась и он стал показывать её детишкам.

Тем не менее, нельзя сказать, что все сюжеты и все картины авторы придумали. У них были реальные источники, которые повествовали о “средневековье” предшествующих двухсот лет. Скорее всего там как-то упоминалась и тема Нибиру, которую странам и народам цари решили не показывать. Именно в этих целях все источники – летописи, рукописи, иногда даже огромные готические соборы – спалили в великих пожарах Лондона, в пожаре Москвы 1812-го года и так далее. И теперь весь официальный исторический мир пользуется тем, что сочинили мусины-пушкины где-то в 1800-м году в современном летоисчислении. То есть Платон был как бы грек и жил где-то на горе в Афинах и есть даже его труды, но все труды написаны году так в 1750-м, а более ранние как бы утеряны или сгорели. И вся официальная история какая-то только такая – переписанная и тщательно отфильтрованная. И очень свежая.

И нам бы оно как бы до лампочки – пусть официалы верят в какие хотят сказки, но проблема в том, что история, похоже, повторяется – приближается цикл прохода Нибиру с новым погружением в “средние века”. И когда все это закончится, когда отгремит Третья мировая война – люди в кольчугах и в шкурах снова соберутся на битву при Каяле и начнут выяснять, кто главный. А потом новые мусины-пушкины всех прославят, так что следим за развитием событий.

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