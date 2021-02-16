О чем афонская икона предупреждает мир?

В ноябре 2019-го года (с 20 по 23 ноября) в храме Кельи Святой Троицы на Афоне было зарегистрировано удивительное явление – самопроизвольные движения иконы Христа как Первосвященника:

Первыми свидетелями чуда стали только монахи храма, которые сначала всему удивились, но решили, что “это ветер”. Однако, когда колебания продолжились, и стали наблюдаться и в декабре, и в январе следующего года, и месяцы спустя – народ забеспокоился и стал бегать вокруг иконы с приборами. Замеряли ветер, землетрясения, магнитные поля и прочее, что могло привести икону в движение. Не нашли ничего, а между тем икона вот так вот колеблется ДО СИХ ПОР.

А августе 2020-го года греки пишут про это следующее: Около 9 месяцев назад я был лично проинформирован о чудесном событии, которое произошло в течение трех дней на Афоне, а именно в Святой Келии Святой Троицы на горе Афон.

Я был проинформирован как в письменной, так и в устной форме, что икона Красивых врат Храма Святой Келии, изображающая Христа как Первосвященника, двигалась в течение трех дней, с 20 по 23 ноября 2019 года. В четверг Святого Лазаря, перед Пасхой этого года, образ Первосвященника снова начал двигаться, на этот раз постоянно, ежедневно.

Как сообщил мне старец Келии иеромонах Георгий, этот факт констатировал настоятель монастыря Старейшина Продромос из Великой Лавры, отцы из многих келий и скитов на горе Афон, командир и заместитель командира полицейского управления Кариеса и, наконец, несколько мирских паломников, прошедших в Святую келью.

Из-за загруженности я лично не смог сразу посетить Святую Келью, что я сделал в эти дни, чтобы узнать для себя об этом замечательном событии, и я был очень удивлен. Образ Первосвященника движется медленно, неуклонно, без объяснения естественных причин или вмешательства человека.

Конечно, как сообщил мне старейшина Георгий, это было установлено с самого начала властями Афона, которые зафиксировали это событие. Характерно, что была предпринята попытка остановить движение иконы (и лично мною), которое, остановившись, снова возобновлялось само по себе.

Кроме того, вокруг Красивых Врат были поставлены свечи, чтобы исследовать поток воздуха, в результате чего пламя оставалось неподвижным, а икона двигалась.

С благословения старейшины Георгия мы, насколько могли, снимали на видео это замечательное событие, используя мобильный телефон, что мы цитируем ниже как убедительное доказательство чуда.

Примечание: мы так же заметили, что икона Первосвященника иногда движется громко, а иногда более спокойно.

Видео греки приводят и там видно самое главное – храм очень, очень бедный и скромный, что исключает какие-то фокусы монахов с целью привлечения паломников. Обычно такими “чудесами” славится Ватикан, поэтому, чем шире физиономии у попов, ставшими свидетелями того или иного чуда – тем шире познания этих граждан в прикладной физике и химии. Но здесь, судя по кадрам, все по-честному.

Кроме того, темой заинтересовались греческие газетки, которым наверняка было бы в кайф развенчать очередной бред темных средневековых людей. Журналисты прибежали с дорогими камерами и научными приборами, но так и ничего не нашли.

Наконец, что самое главное – в эфир не пошел ни сюжет, снятый этими телевизионными клоунами, ни сюжеты, снятые на мобильный телефон самими монахами. Молчат все попы, как воды в рот набрали. Причем, ладно молчат в Ватикане – там конкурирующая фирма, но молчат и в РПЦ, и разные “борцы со злом” в православном сообществе. Все сконцентрировались на вакцинах и навальном, больше никого и ничего не интересует. То есть похоже, что дана команда на замалчивание ЧУДА.

Чудеса бывают разные. Чудеса бывают хорошие, когда возле икон оживают сухие цветы, а бывают чудеса плохие, когда иконы и статуи плачут. В данном случае чудо, как нам кажется, явно не предвещает никаких добрых перемен. Да и самое его первое появление как-то странно совпало по времени с началом пандемии – в Китае все ведь завертелось как раз в ноябре 2019-го.

Насколько сейчас можно судить по сообщениям людей, читающих греческую прессу – движение иконы продолжается, поэтому то, о чем знамение предупреждает еще впереди. Что впереди – пока можно только гадать, так что продолжаем следить за развитием событий.

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