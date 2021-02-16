Огненные столбы сразу везде. Непонятно почему, но известно к чему

Одним из странных явлений, наблюдаемых в последние годы, стали световые столбы, которые время от времени появляются то тут, то там. Чаще всего это происходит в северных регионах, поэтому для объяснения явления официалы родили идею про “ледяные кристаллы”, которые что-то там преломляют. Что там они преломляют посреди ночи, когда в небе нет даже луны уже никто не объясняет, поскольку луна находится вне атмосферы и ею занимаются астрономы. Однако и тем не менее:

Штат Нью-Йорк, 31 января:

Штат Мичиган, 9 февраля:

Штат Иллинойс, 13 февраля:

Штат Пенсильвания, 9 февраля:

Можно подумать о нашествии на Америку инопланетян, однако такое этой зимой наблюдается повсеместно. Иногда основание столбов можно проследить к тому или иному источнику света – Солнцу или к фонарям, но иногда бывает и вот так:

Пока канадские официалы чешут головы, придумывая, что бы еще сказать, а местные конспирологи прячутся под стол в ожидании десанта инопланетян, свою версию происходящего выдвигают israel365news.com:

21 Господь же шел пред ними днем в столпе облачном, показывая им путь, а ночью в столпе огненном, светя им, дабы идти им и днем и ночью. 22 Не отлучался столп облачный днем и столп огненный ночью от лица народа.Исход 13: 21-22

24 И в утреннюю стражу воззрел Господь на стан Египтян из столпа огненного и облачного и привел в замешательство стан Египтян; Исход 14:24

14 И скажут жителям земли сей, которые слышали, что Ты, Господь, находишься среди народа сего, и что Ты, Господь, даешь им видеть Себя лицем к лицу, и облако Твое стоит над ними, и Ты идешь пред ними днем в столпе облачном, а ночью в столпе огненном; Числа 14:14

Естественно, это не все цитаты про огненные столбы, их там гораздо больше, однако общая мысль понятна.

Во-первых, столбы бывали и в Египте, где ледяные кристаллы если и есть, то только в холодильнике. Во-вторых, за этими огненными столбами стоят или какие-то “марсиане”, или высшие силы, но при любом варианте они являются знаком надвигающихся перемен. В-третьих – столбы являются как бы знаком путникам, указывающим дорогу, поэтому, как пишут israel365news.com – если такие столбы появились в той или иной местности, то из этой местности нужно валить. И мы думаем, что подход совершенно правильный – библию сочиняли мудрые люди, они знали жизнь, так что следим за развитием событий.

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