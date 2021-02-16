Британские ученые выяснили, что убило динозавров

Согласно новому исследованию, в котором изучалось происхождение фатального для земной флоры и фауны космического камня, астероид, положивший конец правлению динозавров, возможно, в конце концов и не был астероидом.

Около 66 миллионов лет назад динозавры доминировали на Земле, но их эпоха была прервана, когда крупное тело из космоса врезалось в нашу планету. Предполагается, что объект имеет ширину около 10 миль (16 километров) и оставил кратер на побережье Мексики, который имеет ширину 63 мили и глубину 12 миль. Удар уничтожил подавляющее большинство динозавров, а последовавший за этим климатический сдвиг, продолжавшийся тысячи лет, привел к гибели трех четвертей всего живого на Земле.

Откуда взялась эта крупная космическая скала, оставалось загадкой, но ученые Гарвардского университета считают, что теперь у них есть ответ.

Когда большинство людей думают о крупном космическом камне, они представляют себе астероид. Однако, новое исследование показывает, что тело, скорее всего, было кометой, которая пришла с края Солнечной системы из региона, известного как Облако Оорта, где до сих пор находятся миллиарды комет, а также пыль и обломки, которые окружают весь регион Солнечной системы.

Основное различие между астероидом и кометой состоит в том, что астероид состоит из металлов и горных пород, а комета состоит в большей степени из льда, пыли и камней. Это означает, что комете легче разбиться, особенно если она проходит мимо Солнца.

Новое исследование Центра астрофизики в Гарварде и Смитсоновском институте предполагает, что комета, вероятно, пришла из облака Оорта и прошла через Солнечную систему. Когда комета приблизилась к Солнцу она, вероятно, распалась, и куски кометы устремились в разные стороны.

К несчастью для Земли и динозавров, большая часть кометы оказалась на курсе столкновения с планетой после игры в перетягивание каната между Солнцем и Юпитером, самой большой планетой в Солнечной системе. На это указывает тот факт, что следы горных пород, обнаруженные в кратере, предполагают, что комета была сделана из углистого хондрита.

Углистый хондрит редко встречается в объектах из пояса астероидов, расположенных между орбитами Юпитера и Марса, но, по словам Сираджа и Ави Лёба из Гарварда, он может быть широко распространен в объектах из облака Оорта.

Профессор Лёб говорит: «Я надеюсь, что мы сможем проверить теорию, имея больше данных о долгопериодических кометах, получим лучшую статистику и, возможно, увидим новые осколки некоторых фрагментов. Когда комета падала – это должно было быть потрясающее зрелище, но мы не хотим увидеть это снова».

Комментарий : Читать про исследования светлых адептов на предмет астероида, убившего динозавров, всегда очень забавно, поскольку, когда строители горных тоннелей находят кости динозавров – кости пованивают гнилым мясом, а при микроскопии там можно обнаружить даже хорошо сохранившиеся клетки хрящей, крови и мускулатуры. Для 66-ти миллионов лет это как-то многовато и потому этот астероид убил рептилий несколько более недавно. Но не в этом суть.

Иллюстрируя читателям облако Оорта “экспрессы” приводят весьма занимательную картинку, ради которой мы, собственно, и занялись переводом и нашли её в нормальном разрешении:

Если верить художнику, то край облака Оорта практически касается Проксимы Центавра, то есть ближайшей к нам звезды, у которой тоже есть свое облако Оорта. Поэтому край этого облака комет вокруг Проксимы, если верить рисунку, находится где-то внутри орбиты Меркурия.

На самом деле, конечно, все немного не так, как на картинке, поскольку шкала там близка к логарифмической – до Проксимы 4 световых года, а до края облако Оорта 1 световой год, но кто считал и кто измерял? Видимых в телескоп объектов в облаке нет и скорее всего облако Оорта тянется гораздо дальше. В природе всегда четко работает закон аналогий, поэтому звезды скорее всего связаны между собой пылевыми облаками как электронными облаками атомы:

Такое предположение хорошо объясняет огромное количество падающих на Солнце комет, наблюдение которых в последние годы выросло в разы:

В свете этого обстоятельства теория британцев кажется уже вполне вероятной, только комета, которая пробила в литосфере дыру возле Мексики, пришла не из облака Оорта, а из облака совершенно другой звезды. Может быть облака Проксимы, а может быть и облака вокруг Нибиру. Если это так, то профессор Лёб все же узрит свое великолепное зрелище, причем очень скоро, так что следим за развитием событий.

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