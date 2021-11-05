Внутри базы ВВС США находятся НЛО и тела инопланетян

Сторонники теории заговора утверждают, что внутри базы ВВС США «Ангар 18» находятся летающие тарелки и трупы инопланетян. И там даже есть опечатанная и охраняемая комната, где хранятся вещественные доказательства печально известной авиакатастрофы в Розуэлле, пишет издание Daily Star.

Верующие в НЛО утверждают, что своеобразная база ВВС США является тайным пристанищем обломков знаменитой авиакатастрофы в Розуэлле, инопланетных тел, летающих тарелок и многого другого. По слухам, «Ангар 18» был вовлечен во внеземную деятельность с 1940-х годов. Предполагается, что там могут даже утаиваться даже живые пришельцы. Все это якобы хранится в запечатанной и охраняемой комнате, получившей название «Голубая комната», вдохновленной проектом «Голубая книга», который был официальным расследованием правительства США десятков случаев наблюдения НЛО.

Большинство теорий, связанных с «Ангаром 18», имеют отношение к авиакатастрофе на аэродроме Розуэлла. В 1947 году армейской стороной был опубликован пресс-релиз, в котором говорилось, что был найден «летающий диск», который разбился неподалеку, как передавало в свою очередь издание The Sun. Тем не менее, последующее заявление было затем опубликовано военно-воздушной базой в Форт-Уэрте, штат Техас, опровергающее предыдущее сообщение, в котором утверждалось, что на землю упал метеозонд.