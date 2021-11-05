Внутри базы ВВС США находятся НЛО и тела инопланетян

Сторонники теории заговора утверждают, что внутри базы ВВС США «Ангар 18» находятся летающие тарелки и трупы инопланетян. И там даже есть опечатанная и охраняемая комната, где хранятся вещественные доказательства печально известной авиакатастрофы в Розуэлле, пишет издание Daily Star.
Верующие в НЛО утверждают, что своеобразная база ВВС США является тайным пристанищем обломков знаменитой авиакатастрофы в Розуэлле, инопланетных тел, летающих тарелок и многого другого. По слухам, «Ангар 18» был вовлечен во внеземную деятельность с 1940-х годов. Предполагается, что там могут даже утаиваться даже живые пришельцы. Все это якобы хранится в запечатанной и охраняемой комнате, получившей название «Голубая комната», вдохновленной проектом «Голубая книга», который был официальным расследованием правительства США десятков случаев наблюдения НЛО.
Большинство теорий, связанных с «Ангаром 18», имеют отношение к авиакатастрофе на аэродроме Розуэлла. В 1947 году армейской стороной был опубликован пресс-релиз, в котором говорилось, что был найден «летающий диск», который разбился неподалеку, как передавало в свою очередь издание The Sun. Тем не менее, последующее заявление было затем опубликовано военно-воздушной базой в Форт-Уэрте, штат Техас, опровергающее предыдущее сообщение, в котором утверждалось, что на землю упал метеозонд.
Позже, в 1994 году, официальные лица признали, что в Розуэлле потерпело крушение шпионское устройство времен холодной войны, но это мало помогло успокоить теоретиков заговора. Верующие в НЛО считают, что обломки после крушения были перевезены в «Ангар 18», где они продолжаются и по сей день. Это убеждение проистекает из сообщений бывших пилотов, работавших на базе. В частности, об этом рассказал Оливер Хендерсон, который признавался своей жене, что он летел на самолете, загруженном обломками НЛО из Розуэлла. Американец также делился, что перевозил несколько небольших инопланетных тел.
Другая история исходит от детей ветерана Второй мировой войны, которые утверждают, что их отец сказал им, — он видел живого инопланетянина на базе в Огайо в 1947 году. Утверждается, что он заявлял: «Это был позор, что военные уничтожили это существо, проведя на нем испытания».
Сенатор-республиканец Барри Голдуотер также заявлял, что пытался проникнуть в так называемую Голубую комнату в начале 1960-х годов, но был остановлен генералом Райт-Паттерсоном. В 1974 году писатель-фантаст Роберт Спенсер Карр утверждал, что военные держали «две летающие тарелки неизвестного происхождения» внутри ангара, сообщало Tampa Tribune. Кроме того, отмечал он, что у него был высокопоставленный источник в армии, который видел 12 тел инопланетян, которых оперировали на базе. Его заявление вдохновили на фильм 1980 года под названием «Ангар 18».