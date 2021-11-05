В Египте появилась информация о находке еще одного Сфинкса. Правда или нет?

Историки и археологи Египта возмущены появлением информации о том, что рядом с Великой пирамидой в Гизе обнаружена еще одна статуя Сфинкса. Ведущие египтологи уже выпустили опровержение данной информации. Подробно о ситуации рассказывает портал Express.co.uk.

Информацию о находке нового сфинкса местные СМИ получили от Реда Абдель Халима, директора по связям с общественностью района пирамид Гизы в Министерстве туризма и древностей Египта. Он заявил, что нашел еще одну статую, похожую на Великого Сфинкса. По его словам, высота монумента составляет 73 метра, голова в высоту достигает — 20,5 метров, а передние конечности фигуры в длину более 15,5 метров. Он добавил, что специалисты университета Загазиг уже опубликовали научное исследование, подтверждающее существование этой статуи.

Захи Хавасс, бывший министр древностей Египта уже опроверг это заявление: «Это неправда от первого до последнего слова. Сфинкс уникален. Аналогов ему нет в мире. Любые разговоры об обнаружении других подобных статуй беспочвенны и преследуют лишь одну цель — создать шумиху в СМИ. В течение многих лет я возглавлял район пирамид Гизы, мы работали вместе с египетскими и иностранными экспертами и археологами, изучая эту территорию, и я могу заверить вас, что больше нет другой статуи Сфинкса».