Бразилец спасаясь от пчел прыгнул в реку и его съели пираньи

Ученые утверждают, что нападение пираний на человека — всё-таки дело редкое.

Трагический инцидент произошел на озере штата Минас-Жерайс, расположенного на востоке Бразилии: спасаясь от роя пчел, мужчина прыгнул в воду и утонул. Вскоре его тело, сильно поврежденное пираньями, обнаружили неподалеку от берега.

Трое мужчин ловили рыбу в озере, когда над водой появился рой разъяренных пчел и атаковал их. Пытаясь спастись от укусов, рыбаки прыгнули в воду, и один из них сразу же начал тонуть. К сожалению, мужчинам не удалось спасти товарища.