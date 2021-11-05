Редкие римские статуи обнаружили археологи в Англии

В Англии на месте будущего строительства железной дороги археологи обнаружили редкие римские статуи.
Две полные статуи женщины и мужчины, а также голова ребенка были найдены на месте старой нормандской церкви Святой Марии в Сток-Мандевилле, Бакингемшир, юго-восточная Англия.
Инженеры, работающие над проектом железной дороги High Speed 2 (HS2), раскопали три «стилистически римских» бюста. По мнению археологов, это было поразительное открытие.
Ведущий археолог компании Fusion JV Рэйчел Вуд сообщила, что «статуи исключительно хорошо сохранились, и вы действительно получаете представление о людях, которых они изображают — буквально заглядываете в лица прошлого».
Два бюста состояли из головы и туловища, которые были разделены, что, по словам экспертов, не является чем-то необычным, так как статуи обычно подвергались вандализму.
Фото из открытых источников
Эксперты также извлекли шестиугольный стеклянный римский кувшин, которому предположительно более 1000 лет. Уцелели большие куски, а также большие черепицы на крыше, окрашенная штукатурка на стенах и римские урны для кремации.
Команда считает, что это место — естественный курган, покрытый почвой, возможно, было местом захоронения бронзового века. Позже это было заменено квадратным зданием, которое эксперты считают римским мавзолеем.
Обнаруженные артефакты будут переданы в специализированную лабораторию, где они будут очищены и исследованы.