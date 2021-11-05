Редкие римские статуи обнаружили археологи в Англии

В Англии на месте будущего строительства железной дороги археологи обнаружили редкие римские статуи.

Две полные статуи женщины и мужчины, а также голова ребенка были найдены на месте старой нормандской церкви Святой Марии в Сток-Мандевилле, Бакингемшир, юго-восточная Англия.

Инженеры, работающие над проектом железной дороги High Speed 2 (HS2), раскопали три «стилистически римских» бюста. По мнению археологов, это было поразительное открытие.