Человечество своей деятельностью закрывает выход в космос, считают эксперты

В течение последних нескольких лет многие эксперты предупреждали о растущей угрозе космического мусора для развития космонавтики, но мало кто к этому прислушивался. Вместо этого космические корпорации продолжают отправлять новые космические аппараты на околоземную орбиту, игнорируя возможные последствия.

Только за последние 18 месяцев численность низкоорбитальных активных спутников выросло с 1918 до нескольких тысяч. И это только начало, так как более 50 000 новых спутников уже находятся на этапе производства и в ближайшие несколько лет будут отправлены на околоземную орбиту.

На поверхность выходит две проблемы. Во-первых, рост числа орбитальных аппаратов ведет к сложностям в освоении космического пространства. Во-вторых, накопленный за 60 лет космический мусор никуда не девается, а решать эту проблему никто не собирается. Слишком дорогое это мероприятие.