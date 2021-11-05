Человечество своей деятельностью закрывает выход в космос, считают эксперты

В течение последних нескольких лет многие эксперты предупреждали о растущей угрозе космического мусора для развития космонавтики, но мало кто к этому прислушивался. Вместо этого космические корпорации продолжают отправлять новые космические аппараты на околоземную орбиту, игнорируя возможные последствия.
Только за последние 18 месяцев численность низкоорбитальных активных спутников выросло с 1918 до нескольких тысяч. И это только начало, так как более 50 000 новых спутников уже находятся на этапе производства и в ближайшие несколько лет будут отправлены на околоземную орбиту.
На поверхность выходит две проблемы. Во-первых, рост числа орбитальных аппаратов ведет к сложностям в освоении космического пространства. Во-вторых, накопленный за 60 лет космический мусор никуда не девается, а решать эту проблему никто не собирается. Слишком дорогое это мероприятие.
В ближайшем будущем исчезнут возможности космоса по безопасному «хранению» мусора, образовавшегося в результате запуска на орбиты более 50 000 новых спутников. Когда этот предел будет достигнут, наша способность путешествовать в пространстве может значительно уменьшиться.
Сейчас сложно сказать, когда это произойдет. По мере запуска все большего числа спутников частота столкновений резко возрастет. И в какой-то момент на околоземных орбитах начнут происходить столкновения между старыми и новыми группировками спутников. После этого все услуги, связанные с космосом, могут прекратиться.
У космических держав есть два варианта: продолжать вести обычную деятельность, которая может привести к полной потере космической деятельности на десятилетия; инициировать программы обеспечения устойчивости космоса, которые приведут к контролю за количеством космического мусора.
Если ничего в этой ситуации не предпринимать, то космическая отрасль быстро сдуется, нанося корпорациям ощутимые финансовые убытки. При этом запоздалое решение проблемы может оказаться слишком дорогим мероприятием, чем начать действовать сейчас, чтобы дверь в космос не захлопнулась прямо перед носом у человечества.