Ведущий ученый NASA был уверен, что обнаружил признаки жизни на Марсе

Гилберт В. Левин поставил под угрозу свою репутацию, заявив, что он нашел доказательства жизни на Марсе, и даже был высмеян некоторыми коллегами, но он до конца своих дней оставался верен своим убеждениям. Об этом сообщает Daily Star.

Планетолог из NASA Гилберт В. Левин, который умер в начале 2021 года в возрасте 97 лет, до конца верил, что ему удалось обнаружить очень веские доказательства присутствия биологической жизни на Марсе.

Эксперимент проводился 4 раза в четырех разных местах. По словам Левина, все результаты были «аналогичны тем, которые были получены при исследовании грунтов на Земле».