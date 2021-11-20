Ведущий ученый NASA был уверен, что обнаружил признаки жизни на Марсе

Гилберт В. Левин поставил под угрозу свою репутацию, заявив, что он нашел доказательства жизни на Марсе, и даже был высмеян некоторыми коллегами, но он до конца своих дней оставался верен своим убеждениям. Об этом сообщает Daily Star.
Планетолог из NASA Гилберт В. Левин, который умер в начале 2021 года в возрасте 97 лет, до конца верил, что ему удалось обнаружить очень веские доказательства присутствия биологической жизни на Марсе.
Эксперимент проводился 4 раза в четырех разных местах. По словам Левина, все результаты были «аналогичны тем, которые были получены при исследовании грунтов на Земле».
Это должно было стать поводом для радости, однако в агентстве не были настолько уверены. Другой прибор на зонде (эксперимент по молекулярному анализу Viking) не смог обнаружить органическое вещество в сухой, сильно облученной марсианской почве, и ученые космического агентства пришли к выводу, что все, что обнаружил прибор Левина, было чем-то, «имитирующим жизнь, но не жизнь».
Однако Левина это не убедило. До конца своей жизни он утверждал, что проведенный эксперимент указал на наличие жизни на четвертой планете от Солнца.
Левин писал в 2019 году: «Необъяснимо, за 43 года, которые прошли с тех пор, как «Викинг», ни один из последующих спускаемых аппаратов NASA на Марс не имел прибора для обнаружения жизни, чтобы следить за этими захватывающими результатами».
Фото из открытых источников
Странный объект в форме червя, замеченный на фотографиях марсохода, по мнению Левина, является «доказательством» жизни на Марсе.
Настойчивое стремление Левина доказать обнаружение жизни стоило ему научной репутации.
«Я выступил с докладом в Национальной академии наук, в котором сказал, что мы обнаружили жизнь, и поднялся шум», — говорил он.
Он был взбешен, а посетители швыряли в него креветками из буфета. Один из слушателей сказал ему: «Ты опозорил себя и опозорил науку».
Планетолог назвал причины, по которым считал свои выводы правильными.
«Его CO2 давно должен был быть преобразован в CO ультрафиолетовым светом солнца», — сказал Левин.
Его самым главным доказательством было то, что червеобразная структура была на снимке, сделанном Curiosity.
Большинство планетологов отвергли выводы Левина.
В 2012 году международная группа ученых, в которую входил Левин, повторно изучила результаты Viking LR. Они пришли к выводу, что тест обнаружил на Марсе сохранившуюся биологическую жизнь.
Левин также предположил, что живые микроорганизмы могли перемещаться между Землей и Марсом на метеоритах десятки раз на протяжении тысячелетий. Его коллега из NASA Крис Маккей согласился с ним, заявив, что Марс и Земля почти наверняка «обменивались слюной» в течение миллиардов лет.
Левин до конца жизни верил, что нашел доказательства существования жизни на Марсе.