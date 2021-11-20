Предсказания Нострадамуса на 2022 год

Пророчества жившего в 16 веке легендарного французского астролога Нострадамуса остаются актуальными и сейчас. Он, будучи фармацевтом и алхимиков, получил известность благодаря множеству пророчеств, охватывающих огромный период времени.

Считается, что он предсказал многие значимые события, среди которых Великий пожар в Лондоне, убийство Джона Кеннеди, теракт 11 сентября и другие. Как пишет iReactor, опираясь на публикацию издания Need Magazine, есть пророчества, касающиеся и 2022 года.

Так, среди особо важных событий, которые следует ожидать уже в ближайшее время, предсказанных знаменитым астрологом, можно назвать объединение Северной и Южной Кореи, причем Ким Чен Ын будет свергнут с престола и ему придется искать убежища в России.