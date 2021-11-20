Инопланетяне знают о существовании человечества, но чем это ему грозит

Инопланетным цивилизациям, которые могут находиться в радиусе ста световых лет от нас, вероятно, известно о существовании человечества, однако астрофизики уверены, что инопланетяне могут быть не такими дружелюбными, как считают многие.

Как сказал ученый Питер Уорд, инопланетяне могут оказаться враждебными к человечеству. Он убежден, что если естественный отбор происходил на других планетах, то затронул все виды жизни. Только эквиваленты ДНК могут видоизменится. Об этом сообщает forbes.com.

Например, если сравнить с тем, что происходит на Земле, то можно обнаружить, что каждый отдельный вид не выделяется особым альтруизмом. Он продолжает захватывать как можно больше территорий, как можно активней размножаясь.