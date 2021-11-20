Астрономы обнаружили планету, похожую на Землю и древнюю как наша галактика

Телескоп TESS, используемый в рамках миссии по поиску далеких экзопланет, обнаружил похожую на Землю планету, но обладающую удивительными характеристиками. Планета имеет тройную массу Земли и по размерам на 50% больше нашей планеты. Астрономы считают ее одной из старейших планет в Млечном Пути.

Планета получила обозначение TOI-561b и является одной из старейших во всей галактике, так как она вращается вокруг одной из первых звезд.

Планета очень горячая и скалистая. Предположительно она в три раза массивней и на 50% больше нашей планеты. Тем не менее, она имеет такую же плотность, что Земля. Это обстоятельство очень поразило ученых.