Астрономы обнаружили планету, похожую на Землю и древнюю как наша галактика

Телескоп TESS, используемый в рамках миссии по поиску далеких экзопланет, обнаружил похожую на Землю планету, но обладающую удивительными характеристиками. Планета имеет тройную массу Земли и по размерам на 50% больше нашей планеты. Астрономы считают ее одной из старейших планет в Млечном Пути.
Планета получила обозначение TOI-561b и является одной из старейших во всей галактике, так как она вращается вокруг одной из первых звезд.
Планета очень горячая и скалистая. Предположительно она в три раза массивней и на 50% больше нашей планеты. Тем не менее, она имеет такую же плотность, что Земля. Это обстоятельство очень поразило ученых.
За каждый земной день данная планета делает двойной оборот вокруг родительской звезды. Экзоланета чрезвычайно древняя. Ее существование указывает на то, что Вселенная формирует скалистые планеты почти с момента ее создания, сообщили астрономы.
В любом случае, надежды обнаружить на ней жизнь не так много, поскольку поверхность ее может достигать 1700 Цельсия, в результате чего любое живое существо, которое может там обитать, умрет в течение нескольких минут.
Несмотря на это, ученые считают, что данное открытие «может быть предвестником многих Скалистых миров, которые еще предстоит открыть среди самых старых звезд в нашей галактике».
Астроном, участвующий в миссии по поиску экзопланет рассказал, что химический состав звезд, обнаруженных в этом участке, делает их очень благоприятными для образования планет. По этой причине они будут более тщательно обследовать этот район, чтобы открывать новые небесные тела.