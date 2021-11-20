Археологи нашли следы развитых технологий древних майя

Ученые, работающие на базе Университета Брауна, обнаружили следы развитых технологий древних майя. По их словам, до 900 года нашей эры существовали целые королевства, представители которых применяли устойчивые методы сельского хозяйства. В результате они имели безопасность в продовольственном плане.

В Мексике археологи в рамках нового этапа научной работы провели лазерное сканирование на площади 331 квадратный километр. В этом специалистам помог авиалидар высокого разрешения. На этой территории когда-то существовали целых три королевства майя. Следы древних поселений показали цифровые модели местного рельефа.

Некоторые царства характеризовались слишком низкой плотностью населения. Ученые установили, что они существовали в период между 350 и 900 годами нашей эры. При этом у них были достаточно развиты технологии сельского хозяйства. В частности, удовлетворялись не только базовые жизненные потребности, но и фиксировались излишки продовольствия. Это указывает на то, что коренные мезоамериканцы обладали стратегическим мышлением.