Вассерман напомнил о страшном предсказании для Европы из-за вулкана на Канарах

Известный эрудит, телеведущий и политический консультант Анатолий Вассерман рассказал об угрозах природы для Западной Европы после извержения вулкана Кумбре Вьеха, ставшего катастрофой для острова Пальма на Канарах.
По словам Вассермана, сейчас также известно о том, что на Сицилии активизировался крупнейший на Средиземноморье вулкан Этна.
«Некоторые сейсмологи открытым текстом говорят об угрозе всей Западной Европе. И не только из-за лавы», – подчеркнул он.
Вассерман отметил, что французский метеоролог Персон предсказывал, что огромное количество двуокиси серы, выброшенной канарским вулканом, достигнет Франции. Там он обещал кислотный дождь.
«Открытым текстом напоминаю: даже сравнительно небольшое количество серы, содержащееся в бензине, стало угрозой зданиям и статуям, так что приходится очищать топливо куда тщательнее, нежели еще полвека назад, когда автомобилей было в разы меньше. Вулканические газы не очистишь», – сказал Вассерман.
По его словам, в случае такой угрозы придется искать новые защитные покрытия, которые обойдутся очень дорого.