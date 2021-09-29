Вассерман напомнил о страшном предсказании для Европы из-за вулкана на Канарах

Известный эрудит, телеведущий и политический консультант Анатолий Вассерман рассказал об угрозах природы для Западной Европы после извержения вулкана Кумбре Вьеха, ставшего катастрофой для острова Пальма на Канарах.

По словам Вассермана, сейчас также известно о том, что на Сицилии активизировался крупнейший на Средиземноморье вулкан Этна.

«Некоторые сейсмологи открытым текстом говорят об угрозе всей Западной Европе. И не только из-за лавы», – подчеркнул он.