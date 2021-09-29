9 обнадеживающих напоминаний для каждого, кто жаждет исцеления

В вашей жизни будут периоды, когда вам будет казаться, что вы стоите на месте или вообще двигаетесь назад, потому что вам не становится лучше. Но не стоит измерять темпы своего развития тем, что вы сейчас чувствуете. Дело в том, что чувства порой могут меняться мгновенно. Вы исцеляетесь даже если не ощущаете этого.

Не существует правильного или неправильного способа почувствовать глубокую боль, отреагировать на нее или справиться с ней. Начните с анализа того, что вы чувствуете, а не того, что хотели бы чувствовать. Вот где начинается путь исцеления. Позвольте себе полностью присутствовать там, где вы есть.

3. Вы можете двигаться дальше и без успокоения, в необходимости которого так уверены.

Я привыкла считать, что прежде, чем начать двигаться дальше, к человеку сначала в определенной форме должно прийти успокоение. Но на самом деле нет ничего более далекого от понимания процесса исцеления. Ваше счастье и свобода не должны зависеть от ответов, ясности или каких-либо других вещей.

Успокоение — это все то, что вы даете сами себе. Это ваше решение снова собрать все части себя воедино. Это ваши ответы себе и ваша способность не цепляться за вопросы, на которые вы никогда не сможете ответить. Успокоение — это то, как вы протягиваете руку и помогаете себе подняться.

4. То, из чего вы сделаны, намного сильнее того, что не имеет сейчас никакого значения.

То, кем вы есть, и вещи, которые вам только предстоит испытать, намного важнее любых других бессмысленных вещей. Будущее таит в себе неведомую вам радость. Просто поверьте в это.

5. Жизнь происходит не с вами, а для вас.

Это не то, что вам хочется услышать, но это правда: все это для вас. Все.

6. Ничто не исчезает, пока вы не извлечете из этого нужный урок.

Если в вашей жизни постоянно повторяется какая-то ситуация, значит, вы должны извлечь из нее определенный урок, иначе это будет продолжаться вечно. Задумайтесь. Задайте себе нужные вопросы. Свобода лежит на поверхности всего, к чему вы не привязаны.

7. Если это лишает вас спокойствия, значит, это слишком дорого.

Ничто не стоит вашего спокойствия.

8. То, что сейчас у вас этого нет, не означает, что вы никогда это не получите.

Если научиться менять свое восприятие, можно найти место для новых возможностей. Если мы научимся относиться к вещам как к условностям, которыми они действительно являются, то сможем принять, что все вокруг это постоянный процесс. И тогда дело не в том, что мы не получили желаемого, а в том, что мы еще не получили этого.

9. Вы снова придете в норму и начнете находить радость в новых мгновениях.

Вы исцелитесь. Вы будете жить дальше. Вы построите для себя хорошую жизнь, в которой будет еще больше счастье, чем вам кажется возможным прямо сейчас.

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