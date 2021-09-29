ТОП-5 самых древних храмов в мире

Многие из самых потрясающих древних храмов стоят веками. Учитывая важность религии в древних цивилизациях, становится ясно, почему эти духовные места столь масштабны и были созданы с использованием передовых архитектурных достижений. Причем вопрос применяемых в те времена технологий до сих пор актуален среди светил науки.

Многие из этих строений окутаны тайной относительно их прежнего использования и создателей. К счастью для любителей архитектуры и истории, некоторые из древних храмов можно посетить и сегодня.

Фото из открытых источников

Он был построен примерно в 1470 году до нашей эры. Это древнее археологическое святилище в Египте, также известное как Джосер-Джесеру, было создано королевским архитектором фараона Хатшепсут Сененмутом и отличается длинной колоннадой и несколькими террасами.

В седьмом веке нашей эры на вершине храма был построен монастырь. Первые крупномасштабные раскопки на этом месте произошли в 1890-х годах. Их возглавлял египтолог Герберт Э. Винлок из Музея искусств Метрополитен.

Гёбекли-Тепе, Турция

Фото из открытых источников

Храм возведен около 10 000 лет до н. э. Считается, что доисторические люди построили потрясающий каменный храм на вершине холма на юго-востоке Турции за 6000 лет до Стоунхенджа.

Это место, известное как Гебекли Тепе, ранее не воспринималось серьезно антропологами, так как они считали, что это обычная средневековая гробница. И только в 2008 году немецкий археолог Клаус Шмидт обнаружил, что Гебекли-Тепе на самом деле является старейшим храмом в мире.

По необъяснимым причинам это место было намеренно захоронено около 8000 года до н. э., что позволило сохранить сооружения для будущих открытий и исследований.

Храм Амады, Нубия

Фото из открытых источников

Возведенный во времена 18-й и 19-й династий (между 1550 и 1189 годами до н. э.), первоначально построенный на восточном берегу Нила, этот храм, старейший в Нубии, был перенесен под руководством французского египтолога Кристиана Дероша Ноблекура в 1960-х и 1970-х годах в новое, более высокое место на озере Насер. Храм пытались защитить от затопления.

Наиболее выдающимися элементами храма являются хорошо сохранившийся рельеф и две исторически важные надписи, подробно описывающие военные достижения фараонов, воздвигших храм, Тутмоса III и его сына Аменхотепа II.

Луксорский храм, Египет

Фото из открытых источников

Построен между 1100 и 1600 годами до нашей эры. Этот древнеегипетский храм на восточном берегу Нила был местом поклонения примерно 3500 лет. Оно известно своей аллеей сфинксов и возвышающимся пилоном Рамсеса II.

Храм был построен во времена правления многочисленных фараонов, в частности Аменхотепа III, Рамсеса II и Тутанхамона, которому приписывают большую часть его украшений.

Луксорский храм был посвящен Амону, королю богов, а также богине-матери Мут и Хонсу, божеству луны и времени, и был самым большим и важным местом в Древнем Египте.

Гипогея Ал-Сафлиени, Мальта

Фото из открытых источников

Этот храм был построен примерно за 2500 лет до начала нашей эры. Гипогей на Мальте, в отличие от других вышеуказанных храмов, был возведен под землей.

Гипогей был обнаружен случайно во время строительства в 1902 году и первоначально был раскопан в 1903 году. Сейчас он внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Массивный подземный лабиринт строения украшен фальшивыми окнами, дверями из трилитона, богато украшенными фресками из красной охры и украшениями потолка из резного камня, имитирующими каменную кладку.

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