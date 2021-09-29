10 признаков того, что человек проживет долго — согласно науке

Ученые считают, что продолжительность жизни человека на 25% определяется генетикой, остальные 75% приходятся на внешние факторы и образ жизни.

В частности, исследователи выделяют 10 признаков, указывающих на то, что человек предрасположен прожить долгую жизнь.

Длительность жизни во многом определяется полом: самки почти всех видов млекопитающих «переживают» самцов.

Ученые Калифорнийского университета в Сан-Франциско, которые некоторое время искусственно выращивали грызунов, выяснили, что в числе мышей-долгожителей в большинстве оказались те, у которых к женским хромосомам были приложены женские половые железы. Исследователи сделали вывод: в яичниках самок «обитают» гормоны и прочие сигнальные молекулы, которые продлевают жизнь и притормаживают процессы старения.

Мужские особи более уязвимы. Причина тому — тестостерон, который легко выводит из строя иммунную систему. В то время как эстроген (женский половой гормон) отличается противовоспалительным эффектом.

Молодой внешний вид — хороший индикатор

Чем моложе выглядит человек, тем больше вероятность того, что он станет долгожителем.

На протяжении семи лет ученые наблюдали за более чем 1800 парами близнецов и выяснили, что близнец, который выглядел моложе, чаще всего умирает позже брата или сестры, которые родились раньше.

Как утверждают исследователи, возраст, который воспринимается нами при взгляде на человека, неразрывно связан с теломерами. Речь идет о молекулярных биомаркерах старения, более короткие из которых сулят стремительное старение организма, развитие заболеваний, в том числе и рака. Моложавые на вид люди имеют удлиненные теломеры.

Вегетарианство — билет в долгую жизнь

Если верить ученым из Гарварда, наибольшее количество долгожителей, за которыми удалось наблюдать, не ели продукты животного происхождения.

Исследования подтвердили факт: при поступлении в организме человека большой дозы белков (особенно содержащихся в мясе и молочной продукции) клетки начинают стремительно стареть. Поскольку вместе с белком они получают качественный «строительный материал» — настраиваются на активный рост и размножение.

Однако взрослый организм не нуждается в такой стимуляции. Продолжительный рост клеток приводит к ускорению процессов старения. Если же уменьшить количество аминокислот (сократить долю белка в рационе), клетки перестанут активно расти и смогут направить все свои силы на защиту организма. При таком раскладе увядание человека заметно замедлится.

Гемоглобин в пределах нормы — клиническая черта долгожителя

Высокая концентрация железа в крови ускоряет процессы старения в организме и, наоборот, нормальный гемоглобин повышает шансы человека прожить долгую жизнь.

Железо определяет способность организма человека бороться с инфекцией. Так, например при диагнозе «болезнь Паркинсона» или патологиях печени уровень гемоглобина резко падает или наоборот зашкаливает. Именно поэтому британские исследователи предположили, что метаболизм этого микроэлемента — важный фактор состояния возрастного организма и склонности к долголетию.

Этот факт подтверждает и альтернативная научная работа, авторы которой доказали, что чрезмерное употребление красного мяса — источника железа — повышает риск развития возрастных патологий, особенно, сердечно-сосудистых заболеваний. Исследователи также не подтвердили исключительную пользу препаратов железа: ведь, если следовать логике, эти лекарства могут как помочь человеку, так и навредить ему.

Здоровый кишечник

Итальянские ученые исследовали юбиляров, которые отметили 100-летие, и пришли к выводу: у долгожителей здоровая микрофлора кишечника.

Люди, которые долго живут, не жалуются на кишечник, поскольку у них в организме обнаруживается большое количество полезных бактерий, которые «обитают» в этом органе. Они заняты выработкой витаминов, выделением необходимой энергии, борьбой с инфекциями, они же самостоятельно производят токсины.

Способствовать здоровой работе кишечника можно, регулярно употребляя продукты с пробиотиками. Средиземноморская диета — другой отличный способ оздоровить микрофлору кишечника. Именно такая система питания помогает итальянцам жить долго. В рационе долгожителей преобладают морепродукты и рыба, свежие овощи и фрукты — ценные источники молодости и жизненной силы.

Лишнему весу — нет

Риск смерти у людей с индексом массы тела (ИМТ) выше 35 повышается на 29%, в сравнении с теми, кто не имеет лишнего веса. Именно такой результат продемонстрировало исследование, проведенное американскими учеными.

Лишний вес увеличивает вероятность развития хронических заболеваний, особенно, диабета и сердечно-сосудистых патологий. Геронтолог Ю. Конев подтверждает этот факт. В своей клинической практике он тоже заметил закономерную связь лишнего веса с высоким риском смертности.

Кроме этого, скопление жира вокруг талии практически удваивает этот риск, даже если ИМТ нормальный. Накоплению жира в области живота способствует сидячий образ жизни, несбалансированное питание и, конечно, генетика.

Земля любит счастливых

Американские медики определили, что на длительность жизни человека влияет его мировоззрение. Они изучили истории жизни тысяч мужчин и женщин и выяснили, что более оптимистичные особы живут примерно на 11-15 лет дольше тех, кто привык впадать в депрессию.

Это легко объяснить, ведь веселые, оптимистичные люди редко жалуются на сердце, легкие, желудок и прочее. Они чаще придерживаются здорового образа жизни — следят за питанием, сохраняют здоровую активность, хорошо высыпаются.

Еще одна черта оптимистов, которая помогает им долго жить — это уверенность в себе. Такие люди не склонны паниковать, отчаиваться, они легко находят выход даже из самых трудных жизненных ситуаций и гораздо быстрее восстанавливаются от стресса.

Активность на пользу физическому и ментальному здоровью

Долгожители вечно в движении, потому что они и ученые всего мира знают, что физическая активность лучше прочих инструментов работает в борьбе с процессами старения в организме.

В то время как человек занимается спортом или просто прогуливается по парку, он поглощает много кислорода. В процессе его переработки организм получает много свободных радикалов, которые склонны повреждать клетки. Есть смысл предположить, что спорт — это лишь стресс для организма. Но не торопитесь — поскольку речь идет о краткосрочном стрессе, клетки в процессе тренируются и укрепляются, что повышает их устойчивость к влиянию негативных факторов, улучшает способность к самовосстановлению.

Физическая активность действительно укрепляет организм и не дает ему стареть, однако, это справедливо только в отношении регулярных занятий. Стоит выделять 40 минут в день на тренажерный зал или прогулку. Переусердствовать тоже не стоит, иначе запустится обратный процесс.

Секрет долголетия в интеллекте

Ученые сделали вывод, что умные люди живут примерно в 4 раза дольше, чем малообразованные. Оказывается, мозг, который не принимает регулярную нагрузку, быстро стареет.

Уровень интеллекта влияет также и на состояние здоровья человека. Мальчики-очкарики меньше болеют и становятся выгодными женихами, они же предпочтительные производители потомства.

Именно поэтому сегодня интеллектуалов ценят повсеместно, их переманивают из других стран. Умные люди, которые живут долгую и плодотворную жизнь, выступают базовым фактором экономического роста страны и благополучия нации.

Одиночество не товарищ долголетию

Ученые из Англии уверены, что одиночество — это недуг, который «крадет» у человека годы. Именно поэтому всем, кто намерен прожить долго, они советуют вести активную социальную жизнь. Это не значит, что вокруг человека всегда должна быть толпа людей. Здоровье укрепят всего несколько крепких связей — с мужем, женой, детьми, другими родственниками или друзьями.

Исследования доказывают, что представители, которые предпочитают уединение, чаще страдают от проблем со здоровьем. Проследить закономерность здесь довольно просто: находясь большую часть наедине с собой, трудно вести подвижный образ жизни, гораздо проще «подцепить» вирус, которому организм противостоять просто не в силах.

Стать социально ориентированным человеком не так трудно, как кажется. Первым делом, стоит отдать предпочтение реальному общению с людьми, а не социальным сетям. Ежедневное общение с родными на тему «как прошел день» — это тоже эффективное общение. Это же касается и семенных выходных, проведенных на природе, дружеской встречи за чашкой кофе в субботу.

Эти признаки долголетия имеют научное обоснование. Но самое приятное во всей этой теме то, что многие «черты» долгожителей можно развить в себе самостоятельно.

Источник