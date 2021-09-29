NASA запускает новейший спутник, отслеживающий изменения климата

NASA запускает один из своих самых высокотехнологичных на сегодняшний день спутников наблюдения поверхности Земли. Аппарат позволит отслеживать процессы климатических изменений.

Спутник предназначен для обеспечения непрерывного учета изменений климата, роста городских территорий, таяния ледников, состояния пахотных земель и других явлений.

«Landsat — это наша самая долгоживущая программа дистанционного зондирования», — сообщил научный сотрудник проекта Центра космических полетов Годдарда НАСА в Мэриленде Джефф Масек на пресс-конференции.

«С 1972 года было собрано более 9 миллионов многоспектральных изображений суши Земли в прибрежных районах».

Новый спутник Landsat 9 присоединится на околоземной орбите к своему предшественнику спутнику Landsat 8 «для продолжения сбора изображений со всей планеты для мониторинга основных ресурсов, включая сельскохозяйственные культуры, оросительную воду и леса», — сообщил Масек.

Спутник оснащен двумя мощными приборами для измерения видимого, отраженного света и температуры поверхности. Используя эти точки данных, НАСА может вести учет состояния растений, состава поверхности, а также потерь или увеличения воды или осадков.

Landsat 9 будет каждые 8 дней проводить обследования важных прибрежных районов на высоте 704 км, что намного выше орбитального местоположения Международной космической станции (МКС).

По словам Масека, околополярная орбита будет синхронизирована с дневным светом Солнца, чтобы обеспечить хорошее освещение изображений.

Ранее NASA было вынуждено отложить запуск спутника более чем на неделю из-за нехватки жидкого топлива, вызванной использованием жидкого кислорода для лечения пациентов с COVID-19.

Сообщается, что Landsat 9, спроектированный на 10-летний срок службы, должен выйти на орбиту Landsat 7, который будет выведен из эксплуатации.

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