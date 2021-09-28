Загадочные пропажи людей в прошлом

Итальянский физик-теоретик Этторе Майорана был коллегой и другом известнейших ученых своего времени, таких как Ферми, Гейзенберг и Бор. Большинство физиков считали его гением, сравнимым по масштабу с такими фигурами как Ньютон и Галилей. В 1938 году ученый таинственным образом исчез, и с тех пор больше его никто не видел.

В 1695 году знаменитый пират Генри Эвери захватил сокровище стоимостью в десятки миллионов фунтов стерлингов в сегодняшних деньгах. Он совершил налет на караван судов Великих Моголов, совершавших свое ежегодное паломничество из Индии в Мекку. Все до единого паломники исчезли, а самого пирата, как и его добычу, так и не удалось обнаружить.

Пират Генри Эвери.

В 1998 году в Австрии была похищена десятилетняя девочка Наташа Кампуш. Ее силой затащили в автомобиль, и никаких следов найти не удалось. Дело так и оставалось не раскрытым до тех пор, пока в 2006 году она не постучала в чью-то дверь. Оказалось, что ей удалось сбежать из тайного подвала местного техника, который насиловал ее в течение восьми лет. Похититель покончил с собой, а Наташа в 2008 году уже вела собственную программу на телевидении.

Уильям Кантело был британским изобретателем, который загадочным образом исчез в восьмидесятые годы девятнадцатого века. Его сыновья утверждали, что Кантело «воскрес» под именем «Хирам Максим», изобретатель легендарного пулемета. Впрочем, эта гипотеза подтверждалась лишь поразительным внешним сходством и схожими занятиями.

Уоллес Фард Мухаммед, основатель «Нации ислама» (сектантское, воинствующее религиозное движение, исповедующее идеи черного национализма и сепаратизма в США), был настолько загадочной фигурой, что даже ФБР так и не смогло окончательно выяснить его настоящее имя и происхождение. В 1934 году он исчез, и больше о нем никто ничего не слышал.

Основатель одного из лучших в истории джазовых оркестров Гленн Миллер исчез в 1944 году во время полета в Париж. Поскольку еще продолжалась Вторая мировая война, его исчезновение породило многочисленные конспирологические версии, в том числе убийство в связи с участием в попытке заключить тайный мирный договор с Германией, а также смерть от сердечного приступа в одном из парижских борделей. В последний раз это дело расследовалось в 2019 году.

Гленн Миллер в 1942 году.Wikimedia Commons.

В 2004 году «национальная сборная Шри-Ланки по гандболу» в полном составе загадочным образом исчезла вскоре после прибытия в Германию для проведения серии товарищеских матчей. Самое странное в этой истории то, что, согласно заявлению министерства спорта Шри-Ланки, формирование этой сборной не было санкционировано властями и ее возникновение остается загадкой.

Ким Чен Ир однажды приказал похитить крупнейшего южнокорейского режиссера и кинозвезду, которые в прошлом были мужем и женой. Их привезли в Северную Корею с тем, чтобы заставить снимать фильмы для режима Ким Чен Ира. Однако, вскоре им удалось сбежать, убедив его отпустить их за границу для продвижения северокорейской киноиндустрии.

1 марта 1932 года был похищен двухлетний сын Чарльза Линдберга, знаменитого авиатора, совершившего первый одиночный полет через Атлантику в 1927 году. Даже Аль Капоне из тюрьмы предложил свою помощь в поисках ребенка. После этого преступления (к сожалению, мальчик был найден мертвым) похищение было, наконец, объявлено в Соединенных Штатах федеральным преступлением.

Одиннадцатилетняя американка по имени Джейси Дугард была похищена в 1991 году, а найти ее удалось только после того, как похититель в 2009 году пришел в местную школу с двумя девочками, утверждавшими, что они его дочери. Они и на самом деле были его дочерьми, которых родила Джесси, содержавшаяся в плену на протяжении 18 лет. Она родила своих дочерей в 14-летнем возрасте.

Премьер-министр Австралии Гарольд Холт так любил плавание и дайвинг, что, когда его пресс-секретарь выразил обеспокоенность по этому поводу, он остроумно ответил: «Посчитайте, какова вероятность того, что премьер-министр утонет или будет съеден акулой?» В 1967 году Холт однажды отправился купаться в океане, и с тех пор его никто не видел.

Известно, что нацисты по поручению лидеров партии похищали детей «арийской внешности» по всей Европе и свозили их в Германию для воспитания и идеологической обработки.

Двенадцатилетняя Розалинн Макгиннис была похищена собственным отчимом и тайно вывезена в Мексику, где впоследствии родила 9 детей, отцом которых был ее похититель. В возрасте 32 лет, через двадцать лет после похищения, соседи помогли ей и 8 ее детям сбежать и вернуться в Соединенные Штаты.

В 1973 году, когда был похищен шестнадцатилетний Джон Пол Гетти III, его дедушка, миллиардер и нефтяной магнат, согласился выплатить за освобождение не более 2,2 миллиона долларов, то есть максимальную сумму, подлежащую вычету из налогооблагаемой базы. Остальное он одолжил своему сыну, который обязан был вернуть долг с выплатой 4 процентов годовых.

Борис Вайсфейлер был американским математиком, сыном эмигрантов из Советского Союза, которого в 1985 году похитили, предположительно из-за его иудейской веры, члены нацистской коммуны в Чили под названием Colonia Dignidad. Его судьба до сих пор остается неизвестной, поскольку несколько свидетелей утверждали, что Вайсфейлера видели в Колонии даже десятилетия спустя.

Во время Уотергейтского скандала в США тогдашняя жена генерального прокурора в администрации Никсона Марта Митчелл была похищена, избита и насильно усыплена сотрудниками службы охраны ее мужа, чтобы помешать ей общаться с журналистами.

Известная английская писательница Агата Кристи таинственным образом исчезла на 11 дней в 1926 году. Сэр Артур Конан Дойл даже пытался найти ее с помощью экстрасенса. В конце концов, Кристи нашлась и оказалась невредимой, но тайна этого исчезновения была раскрыта лишь 80 лет спустя. В 2006 году выяснилось, что она находилась во власти редкого психического заболевания, известного как «состояние фуги» (психическая реакция бегства), или амнезии, вызванной стрессом.

Отец знаменитого кинорежиссера Гильермо дель Торо был похищен мексиканскими преступниками в 1997 году, и Джеймс Кэмерон заплатил за его освобождение миллион долларов. Примечательно, что похитителей так до сих пор и не поймали.

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