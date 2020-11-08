Ваша родственная душа – не тот человек, которого вы придумали в мечтах

Все мы время от времени думаем об этом: какой будет наша вторая половинка, где встретимся, как узнаем друг друга, как не пройти мимо, не пропустить настоящую любовь. Всегда хочется заглянуть в будущее хоть краешком глаза и подсмотреть, как всё будет происходить. На что будет похоже. Как он или она будет выглядеть. Каким будет голос, жесты, походка, улыбка. И даже каким будет поцелуй. То есть мы уже в мечтах программируем себя на встречу с определённым человеком.

Самое интересное, что время от времени мы встречаем таких людей. На концерте. В любимой кафешке за углом. В лифте. Или даже в очереди в книжном магазине! Они идеальны. У них есть абсолютно всё то, что мы придумали и о чём так мечтали.

И что же мы делаем? Правильно: пускаемся в погоню. Пытаемся познакомиться. Понравиться. Пишем знакомым и пытаемся достать номер телефона. А почему бы и нет? Ведь речь идёт об уникальном шансе — создать идеальный союз со своей второй половинкой! Ведь она — единственная на Земле, другой такой уже не встретим! Вот почему мы так сражаемся каждый раз.

Иногда это срабатывает! Мы оказываемся счастливыми обладателями «трофея» — номера телефона. Звоним. Договариваемся о встрече. И вот уже первое свидание! Второе свидание! А иногда даже проходит месяц или два! Но в какой-то момент появляется чувство, что что-то не так. Что всё пошло не так, как мы себе представляли в своих мечтах.

То, что раньше казалось лёгким, становится трудным.

Идеальные беседы внезапно начинают превращаться в очень непростые и даже натянутые.

Конфетно-букетный период всеобщего обожания закончился. Теперь отношения — это ещё и работа. А кто из нас мечтал об ещё одной работе? Мы хотели праздника, фейерверков, океана цветов и улыбок.

У нас нет времени на ещё одну работу!

Это момент, когда большинство пар попросту разбегается. Естественно — в поисках новых, уже настоящих родственных душ. Как догадываетесь, эти приключения со временем превращаются в бесконечный сериал с одинаковым финалом.

Ведь мы не так представляли себе отношения со второй половинкой, которую искали всю жизнь! Мы были уверены, что когда встречаешь человека, предначертанного свыше, то жизнь превращается в сплошное волшебство. С утра до ночи и всю жизнь. И вот мы пытаемся вернуть былое ощущение счастья, не отпускаем партнёра, мучимся сами и мучим его. Ведь так хочется спасти этот тонущий корабль: «А вдруг я больше никогда не встречу свою вторую половинку?» Что же делать? Изменить своё поведение, измениться самим? В конце концов, мы так долго искали свою любовь, как же её так легко отпустить? Ведь она стоит жертв, не так ли?

Пришло время сказать вам очень важную вещь: нет, не стоит.

Непонятно почему и непонятно кто навязал нам всем когда-то миф о том, что любовь — это обязательно страдания, терзания и боль. Что если этого нет — это не настоящая любовь.

Настоящую любовь следует выстрадать, заработать, буквально вырвать у судьбы и обстоятельств. Сражаясь как лев в смертельной схватке. Рискуя жизнью и жертвуя абсолютно всем.

А вот если всё легко — это не любовь. Слишком просто. Слишком обыденно и «не так, как в кино».

Мы должны страдать всем сердцем, каждой своей клеточкой — во имя любви. Мы должны регулярно не спать ночами и плакать в подушку. Утрачивать веру и снова обретать её.

Так вот, пора сказать об этом вслух: «Утверждаю со всей ответственностью, что такое представление о настоящей любви — это романтический эквивалент стопроцентной чуши высшей категории».

Возможно, эти глупости берут своё начало со Средневековья, когда рыцари круглосуточно воевали за сердце любимых женщин, убивая друг друга и круша всё на своём пути. Сегодня мы уже не узнаем, кто был автором «идеальной любви», однако жизнь последующим поколениям он попортил изрядно. Это же в голове не укладывается: столетиями люди были уверены, что всё настоящее и великое — неизменно сопровождается страданиями. И их следует принимать смиренно и чуть ли не с благодарностью — ведь любовь того стоит!

И хотя я согласен с тем, что любовь требует работы, терпения и компромиссов, но на 100 % уверен, что она не должна причинять боль и страдания.

Если вы состоите в отношениях, в которых вынуждены постоянно проделывать чуть ли не акробатические манёвры, чтобы удержать их на плаву, то это точно не любовь. И даже не отношения. Это самый настоящий ад на Земле, в который вы попали по собственной воле.

Да, отношения не бывают гладкими и ровными. Ведь мы все не идеальны.

Но отношения не должны быть сложными и запутанными.

Они должны быть лёгкими.

Если вам приходится работать над ними, как проклятым, если они съедают кучу времени и нервных клеток, что-то не так.

Скорее всего, что:

Один из вас (или оба) — недостаточно стабилен, сам не знает, что хочет. А это с самого начала было приговором для ваших отношений. Поэтому выход один: просто расстаться. Этот человек ещё не готов к отношениям. Ему следует разобраться прежде в себе, научится быть счастливым в одиночку, а не требовать, чтобы его осчастливил партнёр. Кстати, я сам был таким человеком много раз, потому уж точно знаю, о чём говорю.

У одно из вас — слишком утопические и нереалистичные ожидания в отношении того, как должен себя вести партнёр. И да, я тоже был этим человеком. Он считает, что его постоянно должны развлекать и «делать счастливым». Дарить подарки, кормить всякими вкусняшками, удовлетворять физически, утешать, веселить, помогать деньгами и т.д.

Когда отношения базируются на подобных представлениях, то прогнозы у них — очень печальные.

Такая «любовь» очень быстро заканчивается.

Вот почему я скажу следующее: не пытайтесь спасти отношения, которые рассыпаются на глазах. Не удерживайте партнёра, не мучьте ни себя, ни его. Ваши страдания и жертвы ничем не помогут.

Ищите человека, с которым будете счастливы, даже если у вас плохой день. Или неделя. Или целый месяц. Потому что таких дней в жизни будет ещё очень много.

И если вас любят только тогда, когда вы супергерой, и отворачиваются в минуты неудач и падений, то это точно не ваша вторая половинка. И такие отношения не спасут никакие жертвы и страдания.

Так что не гоняйтесь за супермоделями с идеальными фигурами и кинематографичными улыбками. Да, они не могут не вызывать восхищения. Но — лишь на экране или обложке глянцевого журнала. Вы будете счастливы вместе ровно 7 или 14 дней. Как только вы перестанете изображать из себя совершенство хоть на 2-3 секунды — вас бросят. Кстати, не оглянутся и даже не вспомнят.

Скорее всего, вы мечтаете об идеальной второй половинке. И, естественно, именно таких и замечаете. Но человек, который вам действительно подходит, чаще всего выглядит вовсе не так. Как правило, он прячется среди ваших коллег, с которыми пьёте кофе и болтаете во время перерыва. Или среди приятелей, с которыми знакомы много лет. Среди тех, кто видел вас далеко не в самом лучшем виде и не в самые лучшие дни. И этот человек всё ещё есть. Он верит в вас. Он ждёт вас. И, вероятно, он ещё и прекрасно целуется, в чём вы убедитесь, если просто дадите ему шанс.

Это тот человек, с которым вам будет действительно легко. С которым можно прожить всю жизнь — и в печали, и в радости.

Так что в следующий раз, когда будете мечтать о второй половинке, не ищите популярных, ярких, известных или успешных. Всё это — второстепенно. Просто оглянитесь вокруг. Оглянитесь и внимательно посмотрите. На человека, которого вы могли не заметить. Человека, который даст вам всё, в чём вы так нуждаетесь, и даже больше.

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