Суперсила, которой звезды наделили каждый из знаков Зодиака

Люди, рожденные под этим знаком, вполне могут быть супергероями, обладающими особой силой, заключающейся в их безграничной энергии. Это их качество проявляется, как только перед их глазами возникает цель, которой они хотели бы достигнуть. Это дает им силы двигаться вперед быстрее летящей пули, преодолевая любые барьеры. Они готовы не спать и не есть — все ради получения того, что им нужно.

Не зря говорят: «силен как бык». Если бы представители этих знаков обладали только одной какой-либо силой, то они были бы супергероями. Речь идет об их умении использовать все свои физические и эмоциональные силы для противостояния жизненным вызовам и преодоления сложных ситуаций, что они делают лучше представителей любого другого зодиакального созвездия. Это по-настоящему стойкие ребята.

Близнецы — уникальные интеллектуальные способности

Представители этого знака отличаются фантастической способностью поглощать громадные объемы информации за невероятно короткое время. Читают ли они новости, заняты ли они наблюдением за окружающими людьми или изучением чего-либо, их интеллектуальная энергия и интеллектуальные способности творят настоящие чудеса.

Рак — сила сострадания

Если бы Раки обладали лишь одной сверхспособностью, то их отличительной чертой стало бы удивительное умение сострадать другим. Они умеют воспринимать и понимать практически все мотивы поступков людей вокруг себя, а также способны вступать в ментальную связь с каждым человеком, животным или растением на планете.

Лев — властелин огня

Благодаря своему горячему темпераменту, первоисточником которого является сила, получаемая ими от солнца, представители этого знака в мире супергероев смогли без труда перевоплотиться во властелинов огня. Они обладают талантом добывать огонь буквально из пустоты, и так же легко, в состоянии гнева, могут затушить его, использовать для защиты своего любимого человека или для борьбы с врагами, если те вздумают напасть на них.

Дева — человек-торнадо

Скорость и темперамент, считающиеся одними из самых сильных сторон Дев, перевоплотили бы их в мире супергероев в людей-торнадо, конечно, если бы они поставили перед собой какую-либо цель. Их умение просчитывать любую ситуацию на 5 шагов вперед вызывает панику среди окружающих, словно те реально встречаются с торнадо. Кстати говоря, также, словно вихрь, они и исчезают, даже не объяснив, что им было нужно, естественно, предварительно получив все, в чем они нуждались.

Весы — умение менять свою форму

Весы обладают одним очень полезным талантом — умением адаптироваться. Если бы они были супергероями, они могли бы принимать любые формы и приспосабливаться любым обстоятельствам, окружающей среде или людям.

Скорпион — способность видеть людей насквозь

Представители этого знака в мире супергероев отличались бы талантом «читать» чужие мысли. Наделенные прекрасными аналитическими способностями, безупречной логикой и проницательностью, они лучше всех остальных людей обладают умением, просто взглянув в глаза человека, почувствовать его эмоциональное состояние, боль, узнать то, о чем он думает и к чему стремится.

Стрелец — детектор лжи

Представители этого знака наделены талантом «вытягивать» правду из других людей. По этой причине среди супергероев они проявили бы себя как ходячие детекторы лжи. Но выводят на чистую воду они не по биению пульса и изменению частоты дыхания, а благодаря некоторым манипуляциям, усыпляющим бдительность собеседника и заставляющим рассказать о своих истинных побуждениях.

Козерог — властелин мыслей

Козероги обладают необычайной интеллектуальной силой и настойчивостью, что позволяет им воздействовать на решения окружающих и ограждать свои решения от постороннего влияния. Среди супергероев они стали бы повелителями мыслей, то есть теми, кто умеет внедрять собственные идеи в головы других — да так мастерски, что людям кажется, что они действуют исключительно по собственной воле, а не являются марионетками в руках Козерога.

Водолей — человек-невидимка

Представители этого знака среди супергероев наверняка получили бы прозвище людей-невидимок. Их талант испаряться при возникновении неприятных ситуаций (как физически, так и ментально) ошеломляет. Такая способность дает им возможность путешествовать по миру, знакомиться с различными людьми и выходить «сухими» из самых затруднительных ситуаций.

Рыбы — создатель миров

Это просто невероятные мечтатели, каких редко можно встретить в реальном мире. Поэтому в мире супергероев они, бесспорно, стали бы создателями миров, что позволило бы им в полной мере реализовать свои фантазии. Их воображение и творческий потенциал не имеют границ, по этой причине они без труда могли бы придумывать сценарии, типа «Матрицы» или какие-то футуристические миры.

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