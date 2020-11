НЛО – это реальность — считал руководитель «Синей книги»

В последнем интервью перед своей смертью в 2019 году бывший подполковник Роберт Френд прокомментировал, вероятно, истинные причины, по которым правительство США в свое время решило прекратить самое известное исследование НЛО — «Проект Синяя книга».

Вопрос о том, есть ли кроме нас во вселенной другие разумные существа, представляет собой одну из величайших философских загадок нашего времени. И хотя нам очень трудно представить, что наша земная цивилизация является единственной во всей вселенной, нельзя отрицать факт, что мы так до сих пор и не обнаружили никаких следов инопланетной разумной жизни, что в значительной степени говорит как раз в пользу нашего одиночества. Но аргументы для обратного все же существуют.

Джеймс Фокс был долгое время связан с этой темой и снял несколько документальных фильмов о феномене НЛО, в том числе фильмы «НЛО: 50 лет отрицания?» (UFOs: 50 Years of Denial?) (1997), «Совершенно неожиданно» (Out of The Blue) (2003) и «Я знаю, что видел» (I Know What I Saw) (2014). Его последний документальный фильм «Феномен» (The Phenomenon) рассказывает о загадочном феномене неопознанных летающих объектов, которые десятилетиями наблюдаются гражданскими и военными по всему миру, и предоставляет аргументы и высокопоставленных свидетелей, говорящих в пользу их внеземного происхождения.