НЛО – это реальность — считал руководитель «Синей книги»

В последнем интервью перед своей смертью в 2019 году бывший подполковник Роберт Френд прокомментировал, вероятно, истинные причины, по которым правительство США в свое время решило прекратить самое известное исследование НЛО — «Проект Синяя книга».
Вопрос о том, есть ли кроме нас во вселенной другие разумные существа, представляет собой одну из величайших философских загадок нашего времени. И хотя нам очень трудно представить, что наша земная цивилизация является единственной во всей вселенной, нельзя отрицать факт, что мы так до сих пор и не обнаружили никаких следов инопланетной разумной жизни, что в значительной степени говорит как раз в пользу нашего одиночества. Но аргументы для обратного все же существуют.
Джеймс Фокс был долгое время связан с этой темой и снял несколько документальных фильмов о феномене НЛО, в том числе фильмы «НЛО: 50 лет отрицания?» (UFOs: 50 Years of Denial?) (1997), «Совершенно неожиданно» (Out of The Blue) (2003) и «Я знаю, что видел» (I Know What I Saw) (2014). Его последний документальный фильм «Феномен» (The Phenomenon) рассказывает о загадочном феномене неопознанных летающих объектов, которые десятилетиями наблюдаются гражданскими и военными по всему миру, и предоставляет аргументы и высокопоставленных свидетелей, говорящих в пользу их внеземного происхождения.
Для своего фильма 2019 года Фокс поговорил с бывшим подполковником Робертом Френдом, который с 1958 по 1963 год руководил известным (и вызывающим споры) официальным правительственным исследованием неопознанных летающих объектов под названием «Проект Синяя книга». Это был секретный проект, осуществлявшийся ВВС США в период с 1952 по 1969 год, и он стал одним из крупнейших в истории исследований неопознанных летающих объектов подобного рода. Двумя его целями были (по крайней мере, официально): определить, представляют ли НЛО угрозу, а также проанализировать данные с научной точки зрения.
К моменту закрытия проекта «Синяя книга» было составлено 12 618 отчетов об НЛО, большинство из которых были объявлены условно объяснимым. И лишь небольшой процент наблюдений оказался в архивах в категории «неразрешенных» даже после тщательного анализа. Официально следственный комитет пришел к выводу, что ни одно из наблюдений НЛО, расследованных ВВС, не представляло опасности для Соединенных Штатов. Также следователи не смогли найти никаких доказательств присутствия инопланетян или передовых технологий.
Однако среди участников раздались критические голоса, так как у некоторых создалось впечатление, что правительство уже определило результат расследования еще до начала проекта «Синяя книга» и что их расследование носило чисто формальный характер, поскольку даже необъяснимые инциденты с НЛО, несмотря на их аномальные физические способности, просто игнорировались. Участвовавший в проекте астроном Дж. Аллен Хайнек также усомнился в серьезности сверхсекретного исследования и пришел к выводу, что правительство просто хотело скрыть правду о происхождении этих таинственных летающих объектов.
В последнем интервью перед своей смертью в возрасте 99 лет Френд высказал Джеймсу Фоксу свои подозрения по поводу причины, по которой правительство США фактически было вынуждено прекратить проект «Синяя книга» в то время. Он объяснил, что в принципе есть только два варианта: либо правительство уже знало, что представляет собой феномен НЛО, либо оно не знало. И тут же он сам ответил на этот вопрос с озорной улыбкой: «Но они знали, что это было».
Так был ли прекращен проект «Синяя книга» потому, что они уже давно выяснили, что же такое НЛО? По всей видимости, заявление Френда подтверждает критику, которую Хайнек и другие посвященные открыто выражали в то время: проект «Синяя книга», вероятно, был всего лишь псевдоисследованием, предназначенным только для того, чтобы успокоить население и преуменьшить или опровергнуть феномен НЛО.