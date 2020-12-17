Ваша постоянная усталость берет начало в кишечнике!

Что из себя представляет синдром хронической усталости? Он может оказаться довольно изнурительным заболеванием, вынуждая своих обладателей жить с постоянной, не отпускающей усталостью независимо от вида терапии. Помимо непрекращающейся усталости, лица, страдающие СХУ, демонстрируют симптомы, проявляющиеся по всему организму и вызванные воспалительной реакцией.

Что из себя представляет синдром хронической усталости (СХУ)? Он может оказаться довольно изнурительным недугом, вынуждая своих обладателей жить с постоянной, не отпускающей усталостью независимо от вида терапии. Помимо непрекращающейся усталости, лица, страдающие СХУ, демонстрируют симптомы, проявляющиеся по всему организму и вызванные воспалительной реакцией.

Синдром хронической усталости и проблемы кишечника

Имеется ряд мнений о происхождении СХУ – дисфункции в центральной нервной системе, метаболический дисбаланс, инфекционное воспаление, проблемы в работе иммунной защиты организма.