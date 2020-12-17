Эффект присутствия: простое решение всех ваших проблем

Жизнь полна проблем. По крайней мере, так может показаться.

Счета за коммунальные услуги, голодные рты, которые нужно за что-то прокормить, конфликты на работе, бытовые распри, проблемы со здоровьем, экологические бедствия и еще тонна других вещей, с которыми приходится бороться.

Казалось бы, стоит лишь решить одну проблему, как ей на замену приходит другая. И этот замкнутый круг кажется неизбежным и неразрывным. Но, может быть, это еще не все? Задайте себе простой вопрос: «Какие проблемы у меня есть сейчас? С чем я столкнусь завтра?»

Возможно, вы относитесь к тому типу людей, которые привыкли не решать задачи по мере их поступления, а откладывать все на потом?

«Ваша жизненная ситуация может представлять из себя проблему — как и большинство других жизненных ситуаций — но убедитесь в том, действительно ли у вас есть проблемы в данный момент. Не завтра или через десять минут, а сейчас. Какая проблема вас волнует именно сейчас?» — Экхарт Толле.

Перечень основных жизненных проблем мы уже привели. Но это те вещи, которые на самом деле существуют лишь в вашей голове.

Проблемы появляются постоянно. Какие-то из них проще, какие-то сложнее. Но ум концентрируется лишь на самом факте — «это проблема».

Когда за антилопой гонится лев, видит ли он в этом проблему или ситуацию, с которой нужно разобраться в данный момент? Он не тратит свои силы и часы на размышления о том, каким чудом вчера ускользнул его обед. И он вряд ли беспокоится о завтрашней охоте.

Жизнь — это череда разных ситуаций. А проблемы — это плод человеческого воображения.

Поймите, что суть настоящей проблемы заключается не в том, чтобы стать чем-то насущным и реальным. Чем-то, на что нужно тратить силы и истощать разум, размышляя о будущем или прошлом.

Что происходит с проблемами, когда вы погружаетесь в реальность?

Простое, но эффективное упражнение: думайте о текущих трудностях. Возможно, это будет что-то незначительное. Решать вам. Потратьте несколько минут на размышление об этой проблеме, о том, какие эмоции она вызывает, с чем и с кем она связывает вас.

Теперь осторожно переключите свое внимание на ритм дыхания. Сконцентрируйтесь на физическом присутствии прохладного воздуха, проходящего через ваши ноздри на вдохе и выдохе. Почувствуйте, как ваш живот поднимается и опускается вместе с дыханием. Почувствуйте, как вес вашего тела целиком опирается о стул или кресло. Почувствуйте, как прохладный воздух касается кожи, как ваши ступни касаются пола или земли. Сконцентрируйтесь на тепле, исходящем от ваших ладоней. Если вы сделаете все правильно, то сможете даже почувствовать в них покалывание. То же самое касается и других частей тела. Будто бы жизненная энергия протекает сквозь вас. Обращайте внимание на любые звуки, которые наполняют пространство вокруг вас: тикающие часы в комнате, пение птиц на улице, шум транспорта вдалеке. Попробуйте сконцентрироваться лишь на текущем моменте. На том, что вы находитесь прямо здесь и сейчас. А теперь обращайте внимание исключительно на то, что происходит сейчас.

Где сейчас находится ваша проблема? Что с ней происходит и как она влияет на вас в данный момент? Она еще притаилась где-то рядом или появляется лишь тогда, когда вы сами начинаете думать о ней?

На данный момент проблемы не существует

Допустим, вы приводите жилье в порядок, чтобы встретить родителей своего мужа. Ваши мысли буквально носятся из одного угла в другой. А вы думаете о том, все ли вы успели сделать, чтобы не упасть в грязь лицом перед свекровью.

Только вдумайтесь в суть: еще никто не приехал, но вы уже накручиваете себя, создав проблему из ничего.

Внезапно, вы ударяетесь мизинцем о ножку дивана и вскрикивайте от боли. Что же происходит в этот момент с «проблемой», связанной с приездом свекрови? Разве вы продолжали бы думать об этом, наклеивая пластырь на поврежденный палец?

Существовала ли это проблема где-нибудь еще, не только в вашей голове? А сколько еще таких трудностей связано с реальностью? Сколько из них создано на ровном месте только из-за связи с прошлым или будущим?

Эффект присутствия: как обуздать блуждающий разум

Очень важно выработать привычку ощущать свое присутствие здесь и сейчас, чтобы снизить высокий уровень стресса, созданного вашим разумом из-за постоянных размышлений о проблемах.

Отказ от привычки неосознанно создавать для себя проблемы требует хорошей концентрации и дисциплины, но со временем все это превратится в полезную привычку. Главное — осознавать, что именно вы делаете. Нужно отмечать для самого себя разницу и правильно использовать возможность перемещать свое внимание из будущего в настоящее.

Задайте себе вопрос: «Какая проблема есть здесь и сейчас?».

И даже если она есть (что случается редко), спросите себя: «Могу ли я переосмыслить происходящее и обратить внимание не на проблему, а на текущую ситуацию?».

Или спросите себя: «Уверен ли я в том, что проблема действительно нанесет мне тот же воображаемый урон?». Это удивительно, но зачастую ответ будет отрицательным.

Проблемы возникают только тогда, когда мы сами воспринимаем происходящее как нечто неправильное, вместо того, чтобы рассмотреть ситуацию как естественную часть в жизни. Проблемы — это лишь ситуации, с которыми мы боремся.

«Пусть будет так, как есть. Откажитесь от манипуляций. Это и есть свобода», — Муджи.

Погружайтесь в происходящее полностью

Внимательность — прекрасный инструмент, который помогает лучше погружаться в действительность. Чем меньше ваш разум отвлекается на прошлое и будущее, тем меньше у вас будет неприятностей. И тем интереснее станет ваша жизнь.

И чем больше вы погружаетесь в реальность, тем спокойнее и эффективнее вы сможете справляться с возникающими трудностями. Что бы вы ни делали в течение дня, концентрируйтесь на этом всецело. Даже если это обычная уборка в доме — просто сделайте это как надо и без задних мыслей.

Обратите внимание на предрасположенность разума уходить в прошлое или будущее. Он может создать для нас проблемы без всяких на то оснований. Но вам нужно продолжать погружаться в текущий момент. Сначала это будет трудно, но потом превратится в полезный навык, не требующий особых усилий.

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