Как изменит цивилизацию виртуальная реальность

Технология виртуальной реальности, которая считалась совершенно фантастической еще десяток лет назад, постепенно становится частью повседневности. Виртуальные аттракционы и виртуальные шлемы дешевеют и выпускаются все более массовыми партиями. Пока что они кажутся безобидным развлечением, но футурологи сумели разглядеть в них грозную опасность для цивилизации.

История виртуальности

Великий фантаст Станислав Лем одним из первых описал технологию виртуальной реальности под названием «фантоматика» и возможные последствия ее внедрения. Он, в частности, указывал, что в какой-то момент иллюзия (или система «фантомов») станет настолько совершенной, что ее невозможно будет отличить от самой реальности.

В 1968 году американский инженер-электротехник Айвен Сазерленд сконструировал первый шлем с видеоэкраном, изображение на котором генерировалось компьютером. Шлем позволял менять изображения соответствующими поворотами головы — таким образом, впервые была применена обратная зрительная связь. Он был довольно примитивным устройством, а его вес был столь большим, что его подвешивали к потолку. При этом виртуальная среда состояла из простых каркасных моделей.

Как и предсказывал Лем, по мере совершенствования компьютеров становилась все более изощренной и виртуальная реальность. В 1977 году сотрудники Массачусетского технологического института запустили виртуальную прогулку с использованием реальных фотосъемок в городе Аспен, штат Колорадо. В 1980-х годах появились интерактивные системы, посредством которых пользователь движением руки мог манипулировать с трехмерными объектами на экране. В 1982 году игровая компания «Атари» основала лабораторию исследования виртуальной реальности, и хотя она просуществовала всего два года, в ее недрах сложился коллектив ученых, которые позднее создали очки виртуальной реальности, перчатки для передачи тактильных ощущений, устройства «трехмерного» звука и тому подобные гаджеты. Многие из этих изобретений использовались при обучении летчиков, хирургов, гонщиков и спецназовцев.

Жизнь в виртуальности

В начале 1990-х годов появились и костюмы виртуальной реальности, которые обеспечивали тактильные ощущения всему телу, одновременно передавая системе данные о его положении. Однако потребовалось больше двадцати лет на то, чтобы добиться такого быстродействия системы, при котором она не отставала бы от реакций человека. Сегодня проблема практически решена, и скоро можно будет испытать полноценное погружение в искусственный мир.

Чего ждут от виртуальной реальности специалисты? Прежде всего, она будет внедряться в обучающих и игровых комплексах, что уже происходит у нас на глазах. Однако благодаря ей возникнут и новые формы развлечения. Например, можно будет вернуться в прошлое — в день и место, которые зафиксируют, оцифруют и сохранят для вас специальные устройства. А что вы скажете о возможности отправиться на соседнюю планету вместе с космическим аппаратом?

Погружение в виртуальную реальность неизбежно станет популярной формой отдыха. С ее помощью можно будет путешествовать не только во времени и пространстве, но и в миры, которые порождены воображением писателей, художников и кинематографистов. Вероятно, как и предсказывал Мортон Хейлиг, появится особый вид искусства, нацеленный именно на создание «альтернативных» реальностей, которые будут выглядеть столь же достоверно, как и та, в которой мы живем. И здесь сокрыта огромная опасность.

Виртуальность против звезд

Летом 1950 года четверо физиков, работавших в Лос-Аламосской национальной лаборатории, в которой «ковалось» атомное оружие США, встретились за ланчем, и ученый-ядерщик Эмиль Конопинский сообщил коллегам, что видел в еженедельнике «The New Yorker» карикатуру, на которой «зеленые человечки» похищают мусорные баки — так художник откликнулся на сокращение муниципалитетом расходов на вывоз бытового мусора. Энрико Ферми со смехом заявил, что теория карикатуриста выглядит вполне стройной, ведь объясняет сразу две «загадки»: участившиеся наблюдения «летающих тарелок» и исчезновение мусорных баков. Разговор завязался, и ученые перешли к обсуждению потенциальной возможности межзвездных перелетов со сверхсветовой скоростью. Ферми полагал, что такие полеты вполне возможны. И именно тогда он задал вопрос, который удивил собеседников: «Но куда все подевались?» («But where is everybody?»).

Пояснений не требовалось — коллеги сразу поняли, о чем идет речь. В нашей Галактике Млечный Путь свыше 200 млрд. звезд и, вероятно, столько же или больше планет. Даже если только 0,1% этих планет в той или иной степени походит на Землю, должно быть 200 млн. систем, где возможна жизнь. С учетом возраста Млечного Пути, оцениваемого в 12 млрд. лет, мы вправе ожидать, что различные формы жизни возникали в Галактике ранее и, вероятно, в каких-то случаях эволюционировали до появления разума. Поскольку разум по вселенским меркам развивается и выходит в космос очень быстро, то Галактика теоретически должна кишеть цивилизациями, появившимися задолго до нас, а результаты их деятельности давно заметили бы астрономы. Однако ничего похожего не наблюдается.

Видимое отсутствие «братьев по разуму» получило название «парадокса Ферми», и за полвека его неоднократно пытались разрешить. Например, физик Робин Хэнсон выдвинул концепцию «Великого фильтра», согласно которой возникновение разума не увеличивает вероятность сохранения жизни на планете, а уменьшает ее. Проще говоря, чем больше технологий мы осваиваем, тем больше угроз сами себе создаем. И если в 1950-е годы, когда Ферми сформулировал свой парадокс, главной угрозой была глобальная ядерная война, то сегодня ее место занимает как раз виртуальная реальность.

Вышеупомянутый Станислав Лем также первым разглядел опасность погружения в мир иллюзий. Он полагал, что в истории развития любого разума есть только очень небольшой период, называемый «окном контакта», когда цивилизация занимается активной экспансией. Но на каком-то этапе «фантоматика», нацеленная на удовлетворение затейливых желаний, оказывается привлекательнее трудностей экспансии, и цивилизация уходит в самоизоляцию.

Сегодня футуролог Джон Смарт расширил идею Лема, выдвинув «гипотезу трансцендирования» (выхода за пределы бытия), согласно которой проблема не в удовлетворении желаний, а в том, что технология виртуальной реальности позволит создавать независимо эволюционирующие миры, изучение которых будет поглощать все ресурсы цивилизации, ничего не оставляя на внешнее пространство. «Окно контакта» закрывается, потому что для удовлетворения любознательности микромир оказывается более приспособлен, чем макромир. Разум становится мудрее и… пассивнее.

Если Лем и Смарт правы, то будущее земной цивилизации выглядит печально. И все же повод для оптимизма есть. Многолетние исследования показали, что только для 5% людей в силу особенностей их мышления иллюзорные миры важнее реального. Пока мы остаемся существами из плоти и крови, тяга к полноценной жизни будет сильнее.

Источник