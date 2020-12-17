Хронический стресс и кортизол: почему вы плохо спите и не худеете

Одной из причин набора веса врачи называют эндокринные нарушения, при которых в организме вырабатывается избыточное количество кортизола. Гормон регулирует энергетический обмен в тканях, перерабатывает накопленные калории в полезные вещества. Это антипод инсулина, расходующий запасы глюкозы для поддержания мышц в тонусе.

Во время стрессовой ситуации, секса или строгой диеты надпочечники начинают активно вырабатывать кортизол. Гормон старается предотвратить негативные последствия, защитить организм от энергопотери. Он начинает тратить только жировые запасы, накопленные в мышцах или печени, одновременно задерживая калории в области живота, ягодиц, бедер.

Полезные свойства кортизола

В норме у здорового человека кортизол активно вырабатывается утром после пробуждения. Он «будит» человека, заряжает энергией на целый день. После принятия пищи он постепенно снижается, циклично меняется в течение суток. При правильном режиме питания уровень не превышает допустимые значения.