Потеря денег ведет к необратимым изменениям в мозге, выяснили ученые

Команда российских исследователей из института НИУ ВШЭ обнаружили, что многократно повторяющаяся потеря денег может спровоцировать необратимые изменения в головном мозге. Оказывается, занятие финансово-экономической деятельностью ведет к образованию новых нейронных связей.

Физиологи проанализировали работу мозга нескольких добровольцев, которые играли в простую экономическую игру, и выяснили, что переживания, связанные с потерей денег, меняют пластичность головного мозга. Когда человек волнуется из-за финансовых потерь, его мозг независимо от произвольного внимания начинает вырабатывать определенные импульсы.

Многие ученые считают, что нервные клеточные структуры мозга отмирают еще в процессе внутриутробного развития плода. Теперь ученые выяснили, что структура коры и глубинных отделов головного мозга способны меняться вследствие изменения пластичности. Например, если участник игры терпел неудачу, то пластичность слуховой коры увеличивалась.