Потеря денег ведет к необратимым изменениям в мозге, выяснили ученые

Команда российских исследователей из института НИУ ВШЭ обнаружили, что многократно повторяющаяся потеря денег может спровоцировать необратимые изменения в головном мозге. Оказывается, занятие финансово-экономической деятельностью ведет к образованию новых нейронных связей.
Физиологи проанализировали работу мозга нескольких добровольцев, которые играли в простую экономическую игру, и выяснили, что переживания, связанные с потерей денег, меняют пластичность головного мозга. Когда человек волнуется из-за финансовых потерь, его мозг независимо от произвольного внимания начинает вырабатывать определенные импульсы.
Многие ученые считают, что нервные клеточные структуры мозга отмирают еще в процессе внутриутробного развития плода. Теперь ученые выяснили, что структура коры и глубинных отделов головного мозга способны меняться вследствие изменения пластичности. Например, если участник игры терпел неудачу, то пластичность слуховой коры увеличивалась.
Теперь исследователи намерены перейти ко второму этапу научных опытов. На этот раз они собираются предложить участникам эксперимента сыграть в игру, похожую на лотерею. Так сказать, внести в исследовательский процесс долю неопределенности и выяснить, как будет реагировать мозг человека на изменившиеся обстоятельства.
К сожалению, ученые не уточнили о последствиях выявленных изменений и что теперь с этим делать. Вероятно, обнаруженные изменения являются естественными для человека, так как ученым известно, что любая новая деятельность, например, изучение иностранного языка, ведет к образованию новых нейронных связей, что только несет пользу.