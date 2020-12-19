«МЫ НЕ МОЖЕМ ОТЛИЧИТЬ БОЛЬНЫХ ОТ ЗДОРОВЫХ»: ЭКСПЕРИМЕНТ, ПОТРЯСШИЙ МИР ПСИХИАТРИИ

В 1973 году психолог Дэвид Розенхан провел эксперимент, который потряс мир психиатрии. Эксперимент по сути проводился тайно. 8 людей, среди которых был и сам Розенхан, обратились в различные психиатрические больницы страны с жалобами на слуховые галлюцинации. Разумеется, на самом деле их не было, но доктора все же «пациентов» приняли. После приемы псевдопациенты были признаны психически больными и госпитализированы.

После госпитализации все участники эксперимента вновь стали вести себя адекватно и непринужденно. Более того, «пациенты» стали уверять врачей, что с ними все в порядке, и что они больше не слышат никаких голосов.

Однако персонал больниц так и не поверил «пациентам» и настаивать на том, чтобы они продолжали принимать лекарства. Удивительно, не то, что весь персонал не распознал симулянтов, а то, что другие, действительно больные пациенты больницы с уверенностью обвиняли симулянтов в симуляции.