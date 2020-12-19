Несколько ценных уроков, которые преподнес нам 2020 год

В 2020 году наша жизнь перевернулась с ног на голову. Мир переживает пандемию, о которой никто даже и не мог подумать. Кто-то оплакивает потерю близких, а кто-то — утрату привычной жизни.

Правда заключается в том, что наша жизнь кардинально изменилась всего за пару месяцев.

Какие можно сделать выводы из тех глобальных перемен и того хаоса, который царит в мире? Что мы можем осознать полезного из всего, что сейчас происходит? Может показаться, что невозможно увидеть свет среди царящей тьмы. Но 2020 год не может быть только годом бесконечного уныния.

Возможно, то, что мы сейчас переживаем, — это массовый сдвиг. Возможно, мы даже не можем вспомнить ничего хорошего из того, что случилось с нами в этом году. Но, верю, что все события, которые происходят, мы можем использовать для личностного роста. Ведь самые тяжелые времена часто преподносят нам самые впечатляющие уроки.

2020 год научил нас тому, что нельзя воспринимать время как должное. Мы на своем опыте убедились в том, как быстро может измениться жизнь, и что время будет продолжать свой ход, несмотря на постоянно меняющуюся природу мира.

Поэтому нам необходимо научиться осознанно подходить к тому, как и с кем мы проводим каждые 24 часа своей жизни. Прожитые часы, дни и годы уже не вернуть. Поэтому важно быть благодарными за каждое утро, когда мы просыпаемся и делаем глоток воздуха.

2020 год научил нас тому, что вместе мы всегда сильнее. В этом году смысл понятия «единство» раскрылся по-новому, и мы поняли, что не в состоянии в одиночку решить все свои проблемы. Это нормально — опираться друг на друга. Это нормально — просить о помощи. Это не делает вас слабее, а, наоборот, во многих отношениях — сильнее.

Поддерживая друг друга, мы становимся сострадательнее и наши сердца наполняются еще большей любовью. В конце концов, мы все просто люди, делающие все возможное, чтобы выжить. И самое прекрасное заключается в том, что, живя в единении, мы способны сделать очень много.

2020 год научил тому, что мы должны больше внимания уделять вещам, приносящим счастье. Оставшись без многих повседневных вещей, делавших нашу жизнь комфортной, мы впервые задумались о том, что действительно имеет значение.

Мы поняли, что должны больше времени уделять тому, что приносит радость — это может быть работа, отношения, друзья и близкие или, например, наш разум или наше тело. Подумайте, как вы хотите жить и каким человеком планируете стать через 10 лет? Что вас действительно волнует и позволяет чувствовать себя наполненными? Сосредоточьтесь на этом.

2020 год позволил узнать то, что мы являемся по-настоящему сильными людьми. Многим из нас даже в мыслях никогда не приходилось переживать такое количество неожиданных изменений. Социальное дистанцирование. Ограничение в контактах с людьми. Беспокойство о своем здоровье и здоровье близких. Многие потеряли бизнес или остались без работы… Независимо от того, насколько сильными мы были до этого года, 2020-й доказал, что мы способны на еще большее. И это действительно так.

Это не означает, что вы не чувствуете одиночества, печали, тревоги, душевной боли и всего остального, что преподнес этот год. Но это означает, что, несмотря на трудности, пережив его, вы стали сильнее. Что бы ни приготовила жизнь, вы все равно найдете в себе мужество продолжать путь, встречая каждый день с надеждой и верой.

Жизнь несправедлива. Жизнь непредсказуема, но она также, несомненно, волшебна. Хотя над нами сейчас нависает бесконечная грозовая туча, но это не будет длиться вечно. И это не означает, что мы должны прожить остаток наших дней, полностью раздавленными. 2020 год не был великолепным, но, в конце концов, ваше отношения к нему, а также к себе и окружающим людям, зависит только от вас.

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