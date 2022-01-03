Ваш возраст души по дате рождения Душа уходит, чтобы переродиться вновь:на том же уровне, и попробовать еще раз пройти свои испытания; на новом уровне, в разы более сложном.Душа будет воплощаться заново, пока не пройдет все свои уроки со 100% отдачей.С каждым воплощением душа накапливает опыт, взрослеет, приближается к высшему духовному развитию.Соответственно, появляется такое понятие, как возраст Души.Сегодня мы определим возраст души по дате рождения.Здесь все просто. Суммируем один раз все цифры даты рождения 27.05.2021 = 2+7+0+5+2+0+2+1=19.1- 19 — Это младший возраст души. Человека интересуют дом, семья, быт, работа. Спрос с младших душ невелик, им обычно прощаются ошибки по жизни, поэтому у людей все получается легко и играючи.20 — 29 — Средний возраст души. Это опытные души, которые уже много раз воплощалась на Земле, знают все обо всем, но по верхушкам. Поэтому все еще находятся в процессе познания. Это любознательные исследователи.30 — 39 — Это старая душа, прошедшая многократные инкарнации в разных эпохах. Опыт, накопленный в прошлых воплощениях, просто колоссальный. Некоторые вещи получаются у человека так, словно он занимался этим всю жизнь. Зачастую, это проявляется в уникальном таланте, который человек успешно реализует в текущей жизни.40 — 49 — древние, очень мудрые души. Причем мудры они не по годам с самого раннего детства. Им более не интересно что-либо изучать, а важно делиться своими знаниями с другими людьми. Это учителя, наставники, которые рождены работать на массы, нести ответственность не только за себя, но и за других людей. Редко находят себя в обычной сфере, их больше тянет в эзотерику, философию, религию, искусство. Душе старшего возраста даны большие возможности и это влечет за собой большую ответственность. Источник