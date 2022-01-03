Точный Таро прогноз на 2022 год: что ждет знаков зодиака в работе, любви и здоровье ОвенРАБОТА Это очень положительный знак! Успех быстро приближается. Если вы недавно запланировали изменения или путешествуете по работе, это знак, что это пойдет вам на пользу. Вполне возможно, что перед вами откроется много новых дверей для успешной карьеры. Вам просто нужно выйти из своей зоны комфорта.ЛЮБОВЬ К сожалению не лучший период для любви. Не исключено, что вы найдете партнера, который вам не подойдет. Он может критиковать то, сколько вы вкладываете в свою работу. Помните, у нас нет времени на таких лохов, а вам это надоело. Также не поддавайтесь вспышкам ревности со стороны такого любовника. Зайдите на какой-нибудь сайт знакомств и найдите кого то получше.ЗДОРОВЬЕ В этом году вы больше сконцентрируетесь на своем психическом здоровье. Первые пол года может быть довольно сложно, поэтому не бойтесь обращаться за помощью. Вы можете пойти на терапию или найти новые увлечения, которые помогут вам организовать свои мысли.ТелецРАБОТА В конце концов вы решаете рискнуть. Возможно, вы откажетесь от работы, которая вам не приносит прибыли, или вы можете вложить деньги в что-то рискованное. Поначалу это может означать ухудшение финансового положения, но со временем это пойдет вам на пользу. В конце года это значительно улучшит ваше положение, и вы станете более обеспеченным.ЛЮБОВЬ Что ж, лучше и быть не может. Если у тебя уже есть кто-то, становится только лучше. А если вы просто ищете кого-то, вы наверняка найдете свою вторую половинку. Это могут быть лучшие отношения в вашей жизни и большая любовь. Я ревнивый и вообще супер крутой.ЗДОРОВЬЕ Наконец, вы научитесь находить баланс между личной жизнью, здоровьем, работой и так далее. В общем, будьте готовы изменить свою диету, заняться спортом и т. д. И ваше психическое, и физическое здоровье скажет вам спасибо. Однако больше заботьтесь о парных органах, таких как почки и легкие.БлизнецыРАБОТА Со временем вы научитесь подходить к работе с большего расстояния. Вы перестанете так сильно себя наказывать за любую неудачу. Вы также поймете, что вам нужно брать на себя больше ответственности за свои проекты. И хорошее, и плохое. Позвольте себе больше ценить иполучать похвалу.ЛЮБОВЬ Приготовьтесь к нескольким мимолетным романам. В этом году вы будете настоящей роковой женщиной и вообще главной героиней. Но не забудьте прояснить это, потому что тогда у окна можно застать неприятных холостяков, поющих серенады в 2 часа ночи.ЗДОРОВЬЕ Со временем вы начнете больше заботиться о себе. Вы проведете все необходимые исследования, с которыми вы отставали в течение нескольких лет. Проверьте, есть ли в вашей семье какие-либо заболевания, и посмотрите, могут ли они каким-либо образом повлиять на вас. И постарайтесь не есть так много нездоровой пищи, потому что она реально вредна для здоровья …РАКРАБОТА Вам лучше быть осторожным, потому что кто-то на работе может быть злым и хочет причинить вам вред. Они вам завидуют, в том что вы все делаете хорошо. В любом случае честность будет дверью к успеху. Поговорите со своим начальником, объясните все, и будет вам счастье.ЛЮБОВЬ В этом году вы много жили или думали о ранах прошлого. Это наконец остановится. Вы вернетесь с удвоенной силой и, наконец, начнете ценить то, чему вас научили ваши предыдущие романы. Не нужно тратить время зря, так что сократите количество ухажеров и наслаждайтесь жизнью.ЗДОРОВЬЕ Если вы боретесь с болезнью, 2022 год принесет вам огромное улучшение. Если нет, уделите больше внимания стрессу в своей жизни. Обратитесь к нескольким врачам и уделите особое внимание давлению и сердцу. В общем, беспокоиться не о чем, потому что здоровье выглядит прекрасно.ЛЕВРАБОТА Все будет хорошо, потому что вы научитесь разбираться в финансах. Вы, вероятно, откроете сберегательный счет, и в конце года вы построите дом и, вероятно, также посадите дерево. Если вы захотите сменить работу, все пройдет очень гладко. Вас ждут увлекательные изменения и много денег.ЛЮБОВЬ У вас будет сильное побуждение броситься в омут новых отношений. Не делай это. Лучше немного подождать и быть более уверенным. Вы окажетесь в месте, где вы одержимы поиском своей второй половинки. Посмотрите внимательно, возможно, что-то хорошее поджидает вас под носом.ЗДОРОВЬЕ В первой половине года можно ожидать небольшого ухудшения психического состояния. Однако вы быстро решите принять меры и записаться на терапию или сделать что-то, что значительно укрепит ваше психическое здоровье. К счастью, поблизости вы найдете все необходимое, чтобы выбраться из ямы.ДЕВАРАБОТА Вы поймете, что ваша текущая работа вам не подходит, и вы совсем не счастливы. Благодаря этому вы быстро найдете за что-то новое. Это будет очень успешное предприятие, которое окупится большими деньгами. Откладываете немного, и со временем у вас будет квартира, о которой вы всегда мечтали.ЛЮБОВЬ Это отличная новость для одиноких невест и тех, кто состоит в серьезных отношениях. Вселенная готовит вам много любви и красивых отношений, как романтических, так и дружеских. Кроме того, вы будете чувствовать себя очень привлекательно, и все будут смотреть на вас!ЗДОРОВЬЕ Отличные новости. Карты не предполагают никаких проблем со здоровьем. Однако откажитесь от кофе и энергетиков, потому что ваши руки немного дрожат. Не всегда нужно так много работать, даже если отпуск.ВЕСЫРАБОТА Можно ожидать несколько месяцев, которые не будут благоприятными для работы. Однако, пожалуйста, не волнуйтесь, все пройдет, как только вы поймете, почему вы на самом деле начали работать в этой отрасли. Послушайте мотивирующую музыку, и не сдавайтесь. Все перед тобой.ЛЮБОВЬ Если вы одиноки, вы со временем поймете, что, несмотря на вашу идеальную жизнь, вам не хватает партнера. Это хороший знак, поскольку вы начнете выходить из своей зоны комфорта и искать любовь, которую заслуживаете. Если у вас есть партнер, это знак, чтобы начать серьезные беседы. Вы чувствуете себя в ловушке? Расскажи об этом! Нет времени для фигни и нет времени для безнадежных любовников. Все будет хорошо.ЗДОРОВЬЕ К сожалению, несмотря на вашу прекрасную жизнь, вы почувствуете, что в вас все еще есть пустота. Не исключено, что ваше психическое здоровье ухудшится от такого созерцания. Однако не бойтесь, это быстро пройдет. Важно только, чтобы вы не позволяли этой дыре развиваться и быстро расширятся. Запишитесь на занятия или даже к терапевту. Все будет хорошо.СКОРПИОНРАБОТА Велика вероятность, что вы захотите получить образование. Может быть, вы можете записаться в колледж или на какие-нибудь курсы, которые будут вам очень полезны. Карты также предполагают кого-то очень важного, кто появится на вашем пути. Это новый начальник или профессор, который покажет вам, как улучшить свою профессию. Это будет замечательно.ЛЮБОВЬ Вы, наконец, поймете, что слишком долго думаете о своем токсичном бывшем или других безнадежных вещах. Однако вы решаете, что вы выше этого, и оставляете это позади. Тогда вы выложитесь на полную и познакомитесь с множеством новых и замечательных людей. Вы научитесь чему-то у каждого. Не ревите, просто делайте великие дела.ЗДОРОВЬЕ 2022 — это заряд положительной энергии для вас. Вы, вероятно, запишетесь в спортзал или начнете бегать или что-то в этом роде. В общем, все будет отлично. По крайней мере, будьте осторожны с собой, потому что во время этих спортивных мероприятий вы можете потерять бдительность и быстро получить травму. Возможна и здоровая беременность.СТРЕЛЕЦРАБОТА Вы можете рассчитывать на прекрасную рабочую атмосферу. Все захотят вам помочь, займутся совместными проектами и в целом все будет отлично. Если у вас есть собственный бизнес, возможно, вы найдете прекрасных клиентов, которые дадут вам хорошие отзывы или захотят помочь вам в его развитии. Доверяйте себе и другим. Все выглядит феноменально.ЛЮБОВЬ У вас могут возникнуть очень стабильные отношения. Все выглядит великолепно, потому что, несмотря на безопасность в этих отношениях, вы получите много любви. Карты же говорят, что это вовсе не означает скуку. Известно, что стрельцы хотят адреналина и быстро нустают от рутины. Этот замечательный партнер удовлетворит ваше желание приключений, так что поиграйте с ним.ЗДОРОВЬЕ Наконец, вы решили бросить вредные пристрастия. Если напряжетесь в 2022 году, вы, наконец, сможете бросить курить. Вы обратите внимание на свое психическое и физическое здоровье. Будьте готовы к тренажерному залу и плановой диете. Однако остерегайтесь травм, поскольку они могут быть очень серьезными. Лучше растягивайтесь после тренировки.КОЗЕРОГРАБОТА В 2022 году вы задумаетесь, действительно ли ваша работа является тем, чем вы хотите заниматься. Вам нравится стабильность, которую она дает вам, но это не обязательно идет рука об руку со счастьем. Вполне возможно, что вы почувствуете отвращение к своим коллегам и почувствуете большую потребность в изменениях. Это определенно будет хорошим решением, которое положительно скажется на вашем благополучии и финансовом положении.ЗДОРОВЬЕ В 2022 году вы попробуете нетрадицонные методы лечения. В последнее время вы страдаете множеством простуд и болезней, поэтому окончательно откажетесь от лекарства, которое знали раньше. Возможно, вы попробуете натуральные витамины и лекарства. Или вы просто начинаете лучше питаться.ВОДОЛЕЙРАБОТА Ваш начальник или наставник заметят, что вы делаете нужные вещи. Будьте готовы к быстрому продвижению. Если у вас есть собственный бизнес, за вас будут бороться инвесторы. Есть все предпосылки на огромный рост и улучшение своего финансового положения. Теперь можно готовиться к новой квартире.ЛЮБОВЬ Если вы одиноки, любовь идет по вашим путям. Он идеальный партнер, очень зрелый. С ним вам обязательно удастся создать стабильные отношения, которые станут отличной опорой для обеих сторон. Тем не менее, скучно точно не будет. Приготовьтесь к путешествию со своей новой любовью.ЗДОРОВЬЕ Со здоровьем только хорошие новости. Вы запишетесь на новые спортивные занятия или вам понравятся прогулки. Вы также можете попробовать веганскую или вегетарианскую диету и, возможно, даже перейти на органические и натуральные продукты. Если вы думаете о рождении ребенка, 2022-й — ваш год.РЫБЫРАБОТА В прошлом вы сомневались в своих силах. Часто страх заставлял вас не рисковать в бизнесе. В 2022 году вам придется это изменить. Вы больше сконцентрируетесь на развитии и улучшении. Вы также начнете больше думать о том, чтобы сэкономить деньги черный день.ЛЮБОВЬ Если вы хотели скрыть, что вам что-то не нравится в ваших нынешних отношениях, в этом году это выйдет наружу. Может быть, этот типаж не убирает за собой, или он просто вас бесит. В основном все, что вы чувствовали но скрывали, увидит свет. Очень хорошо, потому что вас это больше не будет беспокоить. Если у вас нет партнера, вы в конечном итоге выйдете из своей зоны комфорта и начнете проявлять инициативу.ЗДОРОВЬЕ В этом году вы найдете больше баланса в своей жизни. Например, вы поймете, что фастфуд вреден для здоровья, но время от времени вы можете пойти с друзьями на пиццу. Вы научитесь заботиться как о своем психическом, так и о физическом здоровье. Составьте супер-плейлист и бегите, чтобы романтизировать свою жизнь, бегая трусцой в 5 утра!Источник